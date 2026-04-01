Десятки загиблих росіян: у Міноборони РФ розкрили наслідки катастрофи літака Ан-26 у Криму

У катастрофі військово-транспортного літака Ан-26, що сталася у Криму, загинули 29 росіян, які перебували на борту.

Загалом 6 членів екіпажу і 23 пасажири стали жертвами аварії Ан-26 у небі над тимчасово окупованим Кримом. Про це офіційно повідомило Міністерство оборони Росії, передають росЗМІ.

Пошуково-рятувальна група знайшла зрештою місце катастрофи літака. На місці інциденту було виявлено тіла загалом 29 загиблих.

Інших подробиць щодо наслідків аварії Ан-26 російська влада поки що не розкриває. Причин, чому саме сталася аварія, росіяни також не розголошують. На місці інциденту продовжують працювати фахівці.

Водночас у Telegram-каналі "Крымский ветер" близько 00:30 години повідомили, що, за свідченням очевидців, цей російський літак міг впасти на території Бельбекської долини Бахчисарайського району. Проте офіційного підтвердження цих даних немає.

Відео дня

У Криму росіяни втратили Ан-26 — що відомо

Близько 23:00 години 31 березня російські ЗМІ з посиланням на заяву Міноборони РФ повідомили, що у небі над окупованим Кримом було раптово втрачено зв'язок з військово-транспортним літаком Ан-26. Спершу у відомстві заявили, що повітряне судно не було атаковане і причина його зникнення інша.

Пропагандистський канал у Telegram Fighterbomber заявив, що, попередньо, літак здійснював перевезення особового складу. На його борту могло перебувати щонайменше 30 осіб, йшлося у повідомленні.

Також 31 березня у мережі повідомили, що росіяни могли втратити винищувач-бомбардувальник Су-34.

