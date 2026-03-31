Доля невідома: у небі над Кримом росіяни могли втратити літак Ан-26, — Міноборони РФ

Увечері 31 березня росіяни могли втратити у небі над тимчасово окупованим Кримом військово-транспортний літак Ан-26. З літаком, на борту якого могло перебувати щонайменше 30 осіб особового складу, було втрачено зв'язок.

Доля літака та членів екіпажу, а також усіх пасажирів залишається невідомою. Про це повідомило російське медіа "РИА Новости" з посиланням на офіційну заяву Міністерства оборони РФ.

Росіяни заявили, що інцидент стався під час планового перельоту, близько 18:00 години. Вороже Міноборони стверджує, що атак по літаку у той момент не відбувалося, а причини втрати зв'язку невідомі.

На можливе місце інциденту влада спрямувала пошуково-рятувальні групи.

Російський пропагандистський канал у Telegram Fighterbomber згодом повідомив, що на борту втраченого у небі над Кримом Ан-26 перебував особовий склад. За попередніми даними, літак транспортував щонайменше 30 осіб, однак офіційно цих даних у Росії не коментували на момент публікації.

Варто зауважити, що увечері того ж дня Fighterbomber повідомив, що росіяни втратили винищувач-бомбардувальник Су-34. Хоча офіційних підтверджень цьому немає, у каналі написали, що пілот міг загинути внаслідок інциденту.

Нагадаємо, раніше російська ППО збила у небі над Москвою легкомоторний літак, переплутавши його з безпілотником.

Також 20 березня Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження А-50 ЗС РФ: дефіцитний літак, яких у росіян залишилося менш як п'ять одиниць.