Генштаб ЗСУ повідомив про ураження А-50 ЗС РФ: чому це важлива втрата для Кремля

Збройні сили України влучили по літаку дальнього радіолокаційного виявлення А-50 Збройних сил Російської Федерації, заявило українське командування. Дефіцитний літак, яких у росіяни залишилось менш як п'ять одиниць, тривалий час перебував на території 123 авіаремонтного заводу у Старій Русі під Новгородом. Чому удар по ще одному А-50 — це справді болюча втрата для Кремля?

Російський літак А-50 перебував на території 123 АРЗ, оскільки потребував ремонту або модернізації, ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Telegram-каналі. Наголошується, що вдалось уточнити наслідки атаки в ніч на 17 березня. З'ясувалось, що літак справді отримав пошкодження.

У дописі Генштабу немає інформації, яким саме дроном влучили по території авіаремонтного заводу РФ. Також не вказано, де саме перебував А-50 у момент влучання та наскільки серйозні пошкодження отримав. Є дані про інші поточні ураження: це завод з виготовлення снарядів та інших компонентів зброї й військової техніки РФ у Алчевську і полігон "Восточный" поруч з село Новопетрівка ТОТ Запорізької області.

Відео дня

"Додатково підтверджено пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50", — запевнило командування.

Вибухи у РФ — Генштаб про удар по А-50 ЗС РФ на 123 АРЗ 17 березня

Зауважмо, протягом чотирьох років війни ЗС РФ повністю втратили два літаки А-50 і ще три-чотири отримали пошкодження внаслідок різних атак Сил оборони (наприклад, під час операції "Павутина"). Тим часом згідно з даними західних аналітиків, у Кремля залишилося лише 4-6 таких літаки, а нові збудувати не можуть через відсутність технології. Небезпека від А-50 полягає в тому, що його радари бачать та можуть вести до 150-300 повітряних цілей цілі на відстані 400-650 км та може наводити удари російських літаків.

Вибухи у РФ — деталі удару по А-50

На Google maps збереглись архівні фото з двома літаками А-50, які перебували на відстані 200-300 м від ангара на 123 заводі, в яких влучили три дрони.

Вибухи у РФ — де могли перебувати два літаки А-50 до удару 17 березня

На частині супутникових фото за підсумками атаки не було видно майданчика, розташованого на південний схід від точки влучення. OSINT-канал bayraktar_1love опублікував зображення, що захопили велику площу навколо ураженого ангара. На стоянці, де карта Google maps показувала два А-50, справді стоять схожі літаки.

Зазначимо, Фокус писав про ураження 123 авіаремонтного заводу у Старій Русі. 17 березня місцеві жителі почули близько 4-7 вибухів у напрямку підприємства, а OSIТNери встановили, що ідеться про важливе підприємство ВПК РФ, яке ремонтує та модернізує військово-транспортні літаки Іл-76 та інші. На супутникових фото показали три наскрізних отвори в ангарі. Крім того, ішлося про можливе пошкодження стенда для випробування двигунів, який розташовувався неподалік. Аналітики підтвердили, що на заводі з 2023 року перебувало два літаки А-50, та уточнити, що атака дронів навряд чи була пов'язана з мішенями, які стояли, умовно, просто неба два роки поспіль.

Нагадуємо, вдень 20 березня у соцмережах стало відомо про збиття вертольота Ка-52 "Алігатор" РФ, який підбили FPV-дроном на відстані 6 км від лінії боїв: Бровді опублікував кадри полювання.