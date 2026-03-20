Генштаб ВСУ сообщил о поражении А-50 ВС РФ: почему это важная потеря для Кремля

Вооруженные силы Украины попали по самолету дальнего радиолокационного обнаружения А-50 Вооруженных сил Российской Федерации, заявило украинское командование. Дефицитный самолет, которых у россиян осталось менее пяти единиц, длительное время находился на территории 123 авиаремонтного завода в Старой Руссе под Новгородом. Почему удар по еще одному А-50 — это действительно болезненная потеря для Кремля?

Российский самолет А-50 находился на территории 123 АРЗ, поскольку нуждался в ремонте или модернизации, говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Telegram-канале. Отмечается, что удалось уточнить последствия атаки в ночь на 17 марта. Выяснилось, что самолет действительно получил повреждения.

В заметке Генштаба нет информации, каким именно дроном попали по территории авиаремонтного завода РФ. Также не указано, где именно находился А-50 в момент попадания и насколько серьезные повреждения получил. Есть данные о других текущих поражениях: это завод по изготовлению снарядов и других компонентов оружия и военной техники РФ в Алчевске и полигон "Восточный" рядом с село Новопетровка ТОТ Запорожской области.

"Дополнительно подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50", — заверило командование.

Взрывы в РФ — Генштаб об ударе по А-50 ВС РФ на 123 АРЗ 17 марта Фото: Скриншот

Заметим, в течение четырех лет войны ВС РФ полностью потеряли два самолета А-50 и еще три-четыре получили повреждения в результате различных атак Сил обороны (например, во время операции "Паутина"). Между тем согласно данным западных аналитиков, у Кремля осталось лишь 4-6 таких самолета, а новые построить не могут из-за отсутствия технологии. Опасность от А-50 заключается в том, что его радары видят и могут вести до 150-300 воздушных целей цели на расстоянии 400-650 км и может наводить удары российских самолетов.

Взрывы в РФ — детали удара по А-50

На Google maps сохранились архивные фото с двумя самолетами А-50, находящихся ились на расстоянии 200-300 м от ангара на 123 заводе, в которых попали три дрона.

Взрывы в РФ — где могли находиться два самолета А-50 до удара 17 марта Фото: Google Maps

На части спутниковых фото по итогам атаки не было видно площадки, расположенной к юго-востоку от точки попадания. OSINT-канал bayraktar_1love опубликовал изображения, захватившие большую площадь вокруг пораженного ангара. На стоянке, где карта Google maps показывала два А-50, действительно стоят похожие самолеты.

Отметим, Фокус писал о поражении 123 авиаремонтного завода в Старой Руссе. 17 марта местные жители услышали около 4-7 взрывов в направлении предприятия, а OSIТNеры установили, что речь идет о важном предприятии ВПК РФ, которое ремонтирует и модернизирует военно-транспортные самолеты Ил-76 и другие. На спутниковых фото показали три сквозных отверстия в ангаре. Кроме того, речь шла о возможном повреждении стенда для испытания двигателей, который располагался неподалеку. Аналитики подтвердили, что на заводе с 2023 года находилось два самолета А-50, и уточнить, что атака дронов вряд ли была связана с мишенями, которые стояли, условно, под открытым небом два года подряд.

Напоминаем, днем 20 марта в соцсетях стало известно о сбитии вертолета Ка-52 "Аллигатор" РФ, который подбили FPV-дроном на расстоянии 6 км от линии боев: Бровди опубликовал кадры охоты.