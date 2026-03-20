Перплутали з українським БпЛА: ППО РФ збила під Москвою легкомоторний літак (фото)

20 березня у підмосковній Коломні зафіксували падіння легкомоторного літака, який, за попередніми даними, міг бути збитий системами протиповітряної оборони. Унаслідок інциденту загинули двоє людей, які перебували на борту.

Про це повідомляє російський Telegram-канал MNS із посиланням на власні джерела. За наявною інформацією, сили ППО могли помилково ідентифікувати літальний апарат як український безпілотник і відкрили по ньому вогонь. Після ураження легкомоторний літак втратив керування та впав поблизу річки Ока, і внаслідок цього інциденту загинули дві людини на борту.

Водночас у Telegram-каналі МНС Московської області підтвердили факт авіакатастрофи. Там повідомили, що до оперативно-диспетчерської служби надійшла інформація про падіння легкомоторного літака в міському окрузі Коломна біля берега річки Ока.

Як пише російський Telegram-канал ASTRA, на тлі інциденту місцева влада повідомляла про активність протиповітряної оборони в регіоні. Зокрема, глава муніципального округу Істра Тетяна Вітушева заявляла про нібито збиття трьох дронів.

Пізніше мер Москви Сергій Собянін інформував про масштабнішу атаку безпілотників, зазначивши, що сили ППО нібито знищили 21 дрон, які рухалися у напрямку столиці Росії. Близько 20:20 він також повідомив про ліквідацію ще одного безпілотника, додавши, що на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Нагадаємо, 19 березня в Москві на вулиці Менжинського прогримів потужний вибух у відділенні "Россельхозбанку", який спричинив масштабні руйнування. Ударною хвилею вибило вікна, серйозно пошкодило фасад, а внутрішні приміщення будівлі були майже повністю знищені.

Також Фокус писав, що 16 березня у Москві біля Кремля вранці помітили посилене патрулювання. Зокрема, уздовж стін і на ключових об’єктах стояли мобільно-вогневі групи та озброєні співробітники Федеральної служби охорони.

Раніше повідомлялося, що навколо столиці РФ значно розширили систему протиповітряної оборони. Як розповіли експерти, поблизу міста звели спеціалізовані вежі для розміщення зенітно-ракетних комплексів "Панцир-С1", які, за їхніми оцінками, дозволяють виявляти і знищувати низьковисотні цілі, зокрема українські дрони та крилаті ракети.