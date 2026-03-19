У Москві пролунав потужний вибух: зруйновано відділення банку, що відомо

У Москві на вулиці Менжинського стався потужний вибух у відділенні "Россельхозбанку", який призвів до серйозних руйнувань будівлі. Унаслідок інциденту пошкоджено фасад і практично знищено внутрішні приміщення банку.

За попередньою інформацією, вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у відділенні "Россельхозбанку" та спричинила значні руйнування всередині будівлі. Внаслідок інциденту частина фасаду зазнала серйозних пошкоджень, а внутрішні приміщення фактично знищені, повідомляє Telegram-канал Андрющенко Time 19 березня.

У повідомленнях також зазначається, що до підриву причетний підліток. Водночас слідство його одразу намагається пов’язати з "українськими шахраями".

РосЗМІ повідомляють, що підозрюваного у підриві відділення Россельхозбанку в Москві затримали. За попередніми даними, йдеться про підлітка, який діяв за вказівками телефонних шахраїв. При цьому він сам зазнав ушкоджень під час вибуху.

Останнім часом у різних регіонах Росії регулярно фіксують вибухи на тлі атак безпілотників. Зокрема, у ніч на 16 березня у Краснодарському краї дрони влучили в нафтобазу в місті Лабінськ, після чого спалахнула масштабна пожежа, а в небі над регіоном та поблизу Москви лунали вибухи під час роботи ППО.

Водночас вибухи стають типовим наслідком ударів по військовій інфраструктурі у тимчасово окупованому Довжанську Луганської області. Під час атак по складах боєприпасів після влучань відбувається детонація. Вона супроводжується серіями потужних вибухів і масштабними руйнуваннями.