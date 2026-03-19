В Москве раздался мощный взрыв: разрушено отделение банка, что извесно

В Москве на улице Менжинского произошел мощный взрыв в отделении "Россельхозбанка", который привел к серьезным разрушениям здания. В результате инцидента поврежден фасад и практически уничтожены внутренние помещения банка.

По предварительной информации, взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в отделении "Россельхозбанка" и повлекла за собой значительные разрушения внутри здания. В результате инцидента часть фасада получила серьезные повреждения, а внутренние помещения фактически уничтожены, сообщает Telegram-канал Андрющенко Time 19 марта.

В сообщениях отмечается, что к подрыву якобы причастен подросток. В то же время следствие его сразу пытается связать "украинскими мошенниками".

РосСМИ сообщают, что подозреваемый в подрыве отделения Россельхозбанка в Москве задержан. По предварительным данным, речь идет о подростке, действовавшем по указаниям телефонных мошенников. При этом он сам получил повреждения при взрыве.

Відео дня

В последнее время в разных регионах России регулярно фиксируют взрывы на фоне атак беспилотников. В частности, в ночь на 16 марта в Краснодарском крае дроны попали в нефтебазу в городе Лабинск, после чего разразился масштабный пожар, а в небе над регионом и вблизи Москвы раздавались взрывы во время работы ПВО.

В то же время, взрывы становятся типичным следствием ударов по военной инфраструктуре во временно оккупированном Довжанске Луганской области. Во время атак по складам боеприпасов после попадания происходит детонация. Она сопровождается сериями мощных взрывов и масштабными разрушениями.