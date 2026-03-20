Перпутали с украинским БпЛА: ПВО РФ сбила под Москвой легкомоторный самолет (фото)

20 марта в подмосковной Коломне зафиксировали падение легкомоторного самолета, который, по предварительным данным, мог быть сбит системами противовоздушной обороны. В результате инцидента погибли два человека, которые находились на борту.

Об этом сообщает российский Telegram-канал MNS со ссылкой на собственные источники. По имеющейся информации, силы ПВО могли ошибочно идентифицировать летательный аппарат как украинский беспилотник и открыли по нему огонь. После поражения легкомоторный самолет потерял управление и упал вблизи реки Ока, и в результате этого инцидента погибли два человека на борту.

В то же время в Telegram-канале МЧС Московской области подтвердили факт авиакатастрофы. Там сообщили, что в оперативно-диспетчерскую службу поступила информация о падении легкомоторного самолета в городском округе Коломна у берега реки Ока.

Как пишет российский Telegram-канал ASTRA, на фоне инцидента местные власти сообщали об активности противовоздушной обороны в регионе. В частности, глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева заявляла о якобы сбитии трех дронов.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин информировал о более масштабной атаке беспилотников, отметив, что силы ПВО якобы уничтожили 21 дрон, которые двигались в направлении столицы России. Около 20:20 он также сообщил о ликвидации еще одного беспилотника, добавив, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что вокруг столицы РФ значительно расширили систему противовоздушной обороны. Как рассказали эксперты, вблизи города возвели специализированные башни для размещения зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1", которые, по их оценкам, позволяют выявлять и уничтожать низковысотные цели, в частности украинские дроны и крылатые ракеты.