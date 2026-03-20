Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война

Перпутали с украинским БпЛА: ПВО РФ сбила под Москвой легкомоторный самолет (фото)

Российская ПВО по ошибке сбила под Москвой легкомоторный самолет вместо украинского дрона.
Российская ПВО по ошибке сбила под Москвой легкомоторный самолет вместо украинского дрона.

20 марта в подмосковной Коломне зафиксировали падение легкомоторного самолета, который, по предварительным данным, мог быть сбит системами противовоздушной обороны. В результате инцидента погибли два человека, которые находились на борту.

Об этом сообщает российский Telegram-канал MNS со ссылкой на собственные источники. По имеющейся информации, силы ПВО могли ошибочно идентифицировать летательный аппарат как украинский беспилотник и открыли по нему огонь. После поражения легкомоторный самолет потерял управление и упал вблизи реки Ока, и в результате этого инцидента погибли два человека на борту.

В то же время в Telegram-канале МЧС Московской области подтвердили факт авиакатастрофы. Там сообщили, что в оперативно-диспетчерскую службу поступила информация о падении легкомоторного самолета в городском округе Коломна у берега реки Ока.

Відео дня

Как пишет российский Telegram-канал ASTRA, на фоне инцидента местные власти сообщали об активности противовоздушной обороны в регионе. В частности, глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева заявляла о якобы сбитии трех дронов.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин информировал о более масштабной атаке беспилотников, отметив, что силы ПВО якобы уничтожили 21 дрон, которые двигались в направлении столицы России. Около 20:20 он также сообщил о ликвидации еще одного беспилотника, добавив, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Напомним, 19 марта в Москве на улице Менжинского прогремел мощный взрыв в отделении "Россельхозбанка", который вызвал масштабные разрушения. Ударной волной выбило окна, серьезно повредило фасад, а внутренние помещения здания были почти полностью уничтожены.

Также Фокус писал, что 16 марта в Москве возле Кремля утром заметили усиленное патрулирование. В частности, вдоль стен и на ключевых объектах стояли мобильно-огневые группы и вооруженные сотрудники Федеральной службы охраны.

Ранее сообщалось, что вокруг столицы РФ значительно расширили систему противовоздушной обороны. Как рассказали эксперты, вблизи города возвели специализированные башни для размещения зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1", которые, по их оценкам, позволяют выявлять и уничтожать низковысотные цели, в частности украинские дроны и крылатые ракеты.