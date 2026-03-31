Судьба неизвестна: в небе над Крымом россияне могли потерять самолет Ан-26, — Минобороны РФ

Вечером 31 марта россияне могли потерять в небе над временно оккупированным Крымом военно-транспортный самолет Ан-26. С самолетом, на борту которого могло находиться не менее 30 человек личного состава, была потеряна связь.

Судьба самолета и членов экипажа, а также всех пассажиров остается неизвестной. Об этом сообщило российское медиа "РИА Новости" со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны РФ.

Россияне заявили, что инцидент произошел во время планового перелета, около 18:00 часов. Вражеское Минобороны утверждает, что атак по самолету в тот момент не происходило, а причины потери связи неизвестны.

На возможное место инцидента власти направили поисково-спасательные группы.

Российский пропагандистский канал в Telegram Fighterbomber впоследствии сообщил, что на борту потерянного в небе над Крымом Ан-26 находился личный состав. По предварительным данным, самолет транспортировал не менее 30 человек, однако официально этих данных в России не комментировали на момент публикации.

Відео дня

Новость дополняется...

Стоит заметить, что вечером того же дня Fighterbomber сообщил, что россияне потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34. Хотя официальных подтверждений этому нет, в канале написали, что пилот мог погибнуть в результате инцидента.

Напомним, ранее российская ПВО сбила в небе над Москвой легкомоторный самолет, перепутав его с беспилотником.

Также 20 марта Генштаб ВСУ сообщал о поражении А-50 ВС РФ: дефицитный самолет, которых у россиян осталось менее пяти единиц.