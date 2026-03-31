Z-блогери РФ визнали успішність ударів ЗСУ по портах на Балтиці: говорять про "ганебний мир", — ISW

Далекобійні удари українських дронів порушили нафтовий експорт Російської Федерації, а удари на середніх дальності — логістику російської армії, і це тривожить Z-блогерів, написали аналітики Інституту вивчення війни. У російському ультраправому середовищі заговорили про те, що Кремль вже робить кроки до "ганебного миру". Як повітряні удари України змінили ситуацію у РФ та як вони вплинули на перспективи продовження війни?

Українські удари по російському нафтовому експорту і далі зростатимуть, і при цьому ЗС РФ не мають досить ракет-перехоплювачів, вважають Z-блогери РФ, про яких ідеться у звіті ISW від 30 березня. На думку росіян, вони не зможуть конкурувати з можливостями Заходу, який допомагає Україні влаштовувати такі атаки. З огляду на це ЗС РФ "приречені на поразку" і тому РФ мала б погодитись на "ганебний мир" або здобути стратегічну перемогу. Оскільки ознак наступу та "перемоги" не помітно, то, на думку російських правих активістів, вже роблять кроки у бік "ганебного миру".

Аналітики пояснили, що скарги росіян з'явились на тлі повідомлення Міноборони України про атаки на нафтовий порт Приморськ у РФ і після інформації про зупинку роботу нафтових терміналів на балтійському узбережжі. Крім того, у РФ почали визнавати три успішні напрямки дій українців: болючі удари на середню дальність, вдалий наступ на передовій, ефективну адаптацію дронів. Інститут навів коментар депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова, який закликав ЗС РФ наступати на Костянтинівку. До всього, посадовець назвав окупацію рядових міст Донецької області, Слов'янська та Краматорська, "перемогою" російської армії.

"Російські голоси в інформаційному просторі також дедалі частіше ставлять під сумнів здатність Росії продовжувати наступальні операції у 2026 році. "Мілблогер розкритикував військове керівництво за повільну реакцію на адаптацію українських безпілотників. Російські війська не зможуть досягти прориву лінії фронту або утримати лінію фронту виключно силами особового складу", — підсумував ISW.

Атаки дронів ЗСУ — удари по портах РФ

Зазначимо, Фокус писав про серію атак дронів ЗСУ на російські порти на балтійському узбережжі. Перший удар відбувся 23 березня — загорілись чотири резервуари з нафтою у порту Приморська, розташованому на відстані 900 км від України. Протягом наступного тижня БпЛА ледь не щодня били по стратегічних об'єктах РФ у Ленінградській області. Зокрема, відбулись атаки на порт Усть-Луги, де загорілось устаткування на нафтових терміналах, на порт Виборга, де вдалось пошкодити патрульний корабель "Пурга" біля Виборзького судноремонтного заводу. До всього, стались влучання по нафтопереробному заводу у місті Кіріши, який зупинився після серії влучань.

Українське командування підтвердило частину ударів, але не розповіло, який засіб ураження дістав вглиб РФ. Тим часом у мережі опублікували два фото з можливими варіантами БпЛА. На першому фото — дрон дельтаподібним крилом, який летів у бік портів: за формою нагадував російський "Шахед" та український "Батяр". На другому — літак А-22, який переробили для безпілотного польоту.

Нагадуємо, 11 березня стало відомо про удар по заводу "Промсинтез" у Самарі — по стратегічному об'єкту, розташованому на 100 км вглиб російської території.