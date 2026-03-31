Z-блогеры РФ признали успешность ударов ВСУ по портам на Балтике: говорят о "позорном мире", — ISW

Дальнобойные удары украинских дронов нарушили нефтяной экспорт Российской Федерации, а удары на средних дальностях — логистику российской армии, и это тревожит Z-блогеров, написали аналитики Института изучения войны. В российской ультраправой среде заговорили о том, что Кремль уже делает шаги к "позорному миру". Как воздушные удары Украины изменили ситуацию в РФ и как они повлияли на перспективы продолжения войны?

Украинские удары по российскому нефтяному экспорту будут продолжать расти, и при этом ВС РФ не имеют достаточно ракет-перехватчиков, считают Z-блогеры РФ, о которых говорится в отчете ISW от 30 марта. По мнению россиян, они не смогут конкурировать с возможностями Запада, который помогает Украине устраивать такие атаки. Учитывая это ВС РФ "обречены на поражение" и поэтому РФ должна согласиться на "позорный мир" или получить стратегическую победу. Поскольку признаков наступления и "победы" не заметно, то, по мнению российских правых активистов, уже делают шаги в сторону "позорного мира".

Аналитики объяснили, что жалобы россиян появились на фоне сообщения Минобороны Украины об атаках на нефтяной порт Приморск в РФ и после информации об остановке работы нефтяных терминалов на балтийском побережье. Кроме того, в РФ начали признавать три успешных направления действий украинцев: болезненные удары на среднюю дальность, удачное наступление на передовой, эффективную адаптацию дронов. Институт привел комментарий депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева, который призвал ВС РФ наступать на Константиновку. Ко всему, чиновник назвал оккупацию рядовых городов Донецкой области, Славянска и Краматорска, "победой" российской армии.

"Российские голоса в информационном пространстве все чаще ставят под сомнение способность России продолжать наступательные операции в 2026 году. Милблогер раскритиковал военное руководство за медленную реакцию на адаптацию украинских беспилотников. Российские войска не смогут достичь прорыва линии фронта или удержать линию фронта исключительно силами личного состава", — подытожил ISW.

Атаки дронов ВСУ — удары по портам РФ

Отметим, Фокус писал о серии атак дронов ВСУ на российские порты на балтийском побережье. Первый удар состоялся 23 марта — загорелись четыре резервуара с нефтью в порту Приморска, расположенном на расстоянии 900 км от Украины. В течение следующей недели БпЛА чуть ли не ежедневно били по стратегическим объектам РФ в Ленинградской области. В частности, состоялись атаки на порт Усть-Луги, где загорелось оборудование на нефтяных терминалах, на порт Выборга, где удалось повредить патрульный корабль "Пурга" у Выборгского судоремонтного завода. Ко всему, произошли попадания по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кириши, который остановился после серии попаданий.

Украинское командование подтвердило часть ударов, но не рассказало, какое средство поражения попало вглубь РФ. Тем временем в сети опубликовали два фото с возможными вариантами БпЛА. На первом фото — дрон с дельтаобразным крылом, который летел в сторону портов: по форме напоминал российский "Шахед" и украинский "Батяр". На втором — самолет А-22, который переделали для беспилотного полета.

Напоминаем, 11 марта стало известно об ударе по заводу "Промсинтез" в Самаре — по стратегическому объекту, расположенному на 100 км вглубь российской территории.