Десятки погибших россиян: в Минобороны РФ раскрыли последствия катастрофы самолета Ан-26 в Крыму

В катастрофе военно-транспортного самолета Ан-26, произошедшей в Крыму, погибли 29 россиян, находившихся на борту. Самолет якобы врезался в скалу.

Всего 6 членов экипажа и 23 пассажира стали жертвами крушения Ан-26 в небе над временно оккупированным Крымом. Об этом официально сообщило Министерство обороны России, передают росСМИ.

Поисково-спасательная группа нашла в конце концов место крушения самолета. На месте инцидента были обнаружены тела в общей сложности 29 погибших.

Источник российского медиа "ТАСС" с места происшествия рассказал, что причиной аварии стало то, что самолет якобы врезался в скалу.

Других подробностей о последствиях крушения Ан-26 российские власти пока не раскрывают. На месте инцидента продолжают работать специалисты.

В то же время в Telegram-канале "Крымский ветер" около 00:30 часов сообщили, что, по свидетельству очевидцев, этот российский самолет мог упасть на территории Бельбекской долины Бахчисарайского района. Однако официального подтверждения этих данных нет.

В Крыму россияне потеряли Ан-26 — что известно

Около 23:00 часов 31 марта российские СМИ со ссылкой на заявление Минобороны РФ сообщили, что в небе над оккупированным Крымом была внезапно потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. Сначала в ведомстве заявили, что воздушное судно не было атаковано и причина его исчезновения другая.

Пропагандистский канал в Telegram Fighterbomber заявил, что, предварительно, самолет осуществлял перевозку личного состава. На его борту могло находиться не менее 30 человек, говорилось в сообщении.

Также 31 марта в сети сообщили, что россияне могли потерять истребитель-бомбардировщик Су-34.

