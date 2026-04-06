"Війна скрізь": під час прогулянки в лісі у Києві пані посол ЄС виявила уламок "Шахеда"

Під час прогулянки київським лісом посол ЄС в Україні Катаріна Матернова виявила уламок бойового безпілотника типу "Шахед", який уже не становив загрози для оточуючих.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook посол Європейского Союзу в Україні Катаріна Матернова, кілька днів тому під час ранкової прогулянки лісом у Києві вона натрапила на великий уламок "Шахеда". За її словами, охоронець ретельно перевірив уламок перед тим, як вона його сфотографувала, і він уже не міг завдати шкоди. Водночас дипломатка підкреслила, що сама знахідка викликала глибоке тривожне відчуття.

Публікація Катаріни Матернової у Facebook Фото: Скриншот

Крім того, Матернова зазначила, що бойові безпілотники "Шахед" виготовляються з доступних і міцних матеріалів, таких як кевлар, та складаються з простих компонентів.

"Ці дрони призначені для вбивства. Виготовлені з простих, але міцних матеріалів, таких як кевлар, та широко доступних компонентів, вони дешеві, масово виробляються і застосовуються у великій кількості для тероризації населення", — напсиала вона.

Також у своєму дописі дипломатка додала, що лише за останні 48 годин унаслідок російських ударів по Україні загинули щонайменше 16 людей, ще понад 90 отримали поранення. Один із найбільш смертоносних ударів був завданий по жвавому ринку в місті Нікополь Дніпропетровської області. Також постраждали житлові райони у Сумах, де кілька людей зазнали травм.

Посол наголосила, що по всій країні безпілотники та ракети вражають житлові будинки, та критичну інфраструктуру, і незважаючи на заклики української влади до припинення вогню на час святкування Великодня, атаки продовжуються.

"Незважаючи на звернення Києва з проханням про припинення вогню на Великдень…Війна скрізь — у небі, у містах і тепер ще й у лісах. Це не може стати нормою. Під час прогулянок весняним лісом люди знаходять уламки зброї, призначеної для знищення людей", — йдеться в її дописі.

Ба більше, посадовиця висловила сподівання, що українці зможуть безпечно гуляти своїми лісами та побажала всім мирного Великодня.

"Україна заслуговує на мир. Українці заслуговують гуляти своїми лісами без страху. Бажаю всім мирного Великодня.З миром — подалі від "Шахедів"", — написала вона.

Нагадаємо, що в ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили масштабні атаки безпілотниками та артилерією по Одесі, Дніпропетровщині та Чернігівщині. Зокрема, внаслідок обстрілів були зруйновані житлові будинки, пошкоджені об’єкти інфраструктури, лінії електропередач та газопостачання, а майже 350 тисяч абонентів залишилися без світла.

Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що навесні та влітку Росія планує атакувати мости, дамби, гідроелектростанції, насосні станції та системи постачання питної води.