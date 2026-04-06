"Война везде": во время прогулки в лесу в Киеве посол ЕС обнаружила обломок "Шахеда"

Во время прогулки по киевскому лесу посол ЕС в Украине Катарина Матернова обнаружила обломок боевого беспилотника типа "Шахед", который уже не представлял угрозы для окружающих.

Как сообщила на своей странице в Facebook посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, несколько дней назад во время утренней прогулки по лесу в Киеве она наткнулась на большой обломок "Шахеда". По ее словам, охранник тщательно проверил обломок перед тем, как она его сфотографировала, и он уже не мог нанести вред. В то же время дипломат подчеркнула, что сама находка вызвала глубокое тревожное ощущение.

Публикация Катарины Матерновой в Facebook Фото: Скриншот

Кроме того, Матернова отметила, что боевые беспилотники "Шахед" изготавливаются из доступных и прочных материалов, таких как кевлар, и состоят из простых компонентов.

"Эти дроны предназначены для убийства. Изготовленные из простых, но прочных материалов, таких как кевлар, и широко доступных компонентов, они дешевы, массово производятся и применяются в большом количестве для терроризации населения", — напсиала она.

Также в своей заметке дипломат добавила, что только за последние 48 часов в результате российских ударов по Украине погибли по меньшей мере 16 человек, еще более 90 получили ранения. Один из самых смертоносных ударов был нанесен по оживленному рынку в городе Никополь Днепропетровской области. Также пострадали жилые районы в Сумах, где несколько человек получили травмы.

Посол отметила, что по всей стране беспилотники и ракеты поражают жилые дома и критическую инфраструктуру, и несмотря на призывы украинской власти к прекращению огня на время празднования Пасхи, атаки продолжаются.

"Несмотря на обращение Киева с просьбой о прекращении огня на Пасху…Война везде — в небе, в городах и теперь еще и в лесах. Это не может стать нормой. Во время прогулок по весеннему лесу люди находят обломки оружия, предназначенного для уничтожения людей", — говорится в ее сообщении.

Более того, чиновница выразила надежду, что украинцы смогут безопасно гулять по своим лесам и пожелала всем мирной Пасхи.

"Украина заслуживает мира. Украинцы заслуживают гулять по своим лесам без страха. Желаю всем мирной Пасхи.с миром — подальше от "Шахедов"", — написала она.

Напомним, что в ночь на 6 апреля российские оккупанты совершили масштабные атаки беспилотниками и артиллерией по Одессе, Днепропетровской и Черниговской областях. В частности, в результате обстрелов были разрушены жилые дома, повреждены объекты инфраструктуры, линии электропередач и газоснабжения, а почти 350 тысяч абонентов остались без света.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что весной и летом Россия планирует атаковать мосты, дамбы, гидроэлектростанции, насосные станции и системы снабжения питьевой водой.