Аеродроми для запуску "Шахедів" з Білорусі по Україні не будують, — Сергій "Флеш"

Експерт Сергій Бескрестнов, відомий, як Сергій "Флеш", повідомив, що відоме видання Forbes надало в своєму матеріалі невірну інформацію про бази дронів, які нібито будують на території Білорусі, яка є союзницею Росії.

"Мені нічого не відомо про будівництво аеродромів для запуску шахідів з Білорусі. Я в шоці від того, як перекручується інформація", - написав Бескрестнов та зазначив, що за основу матеріалу Forbes від Марка Темницького, який названий автором, який "спеціалізується на питаннях оборони та енергетики", взяли повідомлення президента України Володимира Зеленського від 23 березня.

23 березня Президент України повідомив, що в Білорусі було 4 пункти управління "Шахедами" на далекi вiдстанi, але ЗСУ знищили ці антени.

"Однак є інформація, що вони можуть повторити цей досвід", - зазначив "Флеш".

Далі, 5 квітня виходить стаття Forbes, в якій автор неправильно формулює слова Зеленського та називає антени дистанційного керування дронами "базами дальньої дії".

Так як це видання, яке заслуговує на увагу, то багато ЗМІ розповсюдили цей матеріал, адже там була додаткова інформація. Сергій Бескрестнов підкреслює, що інформація була "перекручена".

Фокус писав, що Олександр Лукашенко на початку квітня заявляв під час наради щодо підсумків комплексної перевірки армії, що країна має готуватися до війни. Також самопроголошений президент Білорусі заявив, що армія повинна постійно перебувати у готовності до зіткнення, попри декларативне небажання воювати.

Нагадаємо, на початку 2026 року в Білорусі почалася паніка, коли чоловікам почали роздавати повістки і відправляти їх на військові збори.