Аэродромы для запуска "Шахедов" из Беларуси по Украине не строят, — Сергей "Флеш"

Эксперт Сергей Бескрестнов, известный, как Сергей "Флеш", сообщил, что известное издание Forbes предоставило в своем материале неверную информацию о базах дронов, которые якобы строят на территории Беларуси, которая является союзницей России.

"Мне ничего не известно о строительстве аэродромов для запуска шахидов из Беларуси. Я в шоке от того, как перекручивается информация", — написал Бескрестнов и отметил, что за основу материала Forbes от Марка Темницкого, который назван автором, "специализирующимся на вопросах обороны и энергетики", взяли сообщение президента Украины Владимира Зеленского от 23 марта.

23 марта Президент Украины сообщил, что в Беларуси было 4 пункта управления "Шахедами" на дальнем расстоянии, но ВСУ уничтожили эти антенны.

"Однако есть информация, что они могут повторить этот опыт", — отметил "Флеш".

Далее, 5 апреля выходит статья Forbes, в которой автор неправильно формулирует слова Зеленского и называет антенны дистанционного управления дронами "базами дальнего действия".

Так как это издание, которое заслуживает внимания, то многие СМИ распространили этот материал, ведь там была дополнительная информация. Сергей Бескрестнов подчеркивает, что информация была "искажена".

Фокус писал, что Александр Лукашенко в начале апреля заявлял во время совещания по итогам комплексной проверки армии, что страна должна готовиться к войне. Также самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что армия должна постоянно находиться в готовности к столкновению, несмотря на декларативное нежелание воевать.

Напомним, в начале 2026 года в Беларуси началась паника, когда мужчинам начали раздавать повестки и отправлять их на военные сборы.