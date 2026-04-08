"Це не кінець війни": іранським військовим наказали припинити вогонь, — CNN

Верховний лідер Ірану Можтаба Хаменеї наказав усім іранським військовим негайно припинити вогонь.

Текст відповідного наказу був озвучений на державному новинному каналі IRIB, пише CNN.

"Це не кінець війни, але усі військові підрозділи мусять дотриматися наказу Верховного лідера та припинити вогонь", — йдеться у тексті наказу.

Зазначається, що наказ був відданий приблизно через дві години після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Тегеран досягли угоди про припинення вогню.

Іран та Оман стягуватимуть плату за прохід суден через Ормузьку протоку

Водночас, як пише Associated Press, Іран та Оман зможуть стягувати плату за прохід кораблів через Ормузьку протоку, адже такий дозвіл передбачено в рамках двотижневого перемир'я, яке було досягнуто зі США.

"План двотижневого припинення вогню передбачає дозвіл Ірану та Оману стягувати плату з суден, що прямують через Ормузьку протоку", — розповіло журналістам джерело.

За його словами, Іран використає зібрані кошти на відновлення, однак на що витрачатиме гроші Оман наразі невідомо.

