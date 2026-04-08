"Это не конец войны": иранским военным приказали прекратить огонь, — CNN

Верховный лидер Ирана Можтаба Хаменеи приказал всем иранским военным немедленно прекратить огонь.

Текст соответствующего приказа был озвучен на государственном новостном канале IRIB, пишет CNN.

"Это не конец войны, но все военные подразделения должны соблюсти приказ Верховного лидера и прекратить огонь", — говорится в тексте приказа.

Отмечается, что приказ был отдан примерно через два часа после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о прекращении огня.

Иран и Оман будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

В то же время, как пишет Associated Press, Иран и Оман смогут взимать плату за проход кораблей через Ормузский пролив, ведь такое разрешение предусмотрено в рамках двухнедельного перемирия, которое было достигнуто с США.

"План двухнедельного прекращения огня предусматривает разрешение Ирана и Омана взимать плату с судов, следующих через Ормузский пролив", — рассказал журналистам источник.

По его словам, Иран использует собранные средства на восстановление, однако на что будет тратить деньги Оман пока неизвестно.

Напомним, в Иране заявили, что США проиграли войну и согласились с 10 требованиями Тегерана.

Фокус также писал о том, что Трамп приостановил бомбардировку Ирана на две недели.