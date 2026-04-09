ЗС РФ готують "рої дронів": Україну можуть атакувати до 1000 БпЛА на добу, — військовий

Росія нарощує масштаби повітряних атак до рівня, коли за одну добу може запускати сотні й навіть тисячі безпілотників разом із ракетами. Експерти попереджають, що паралельно Москва готується до нового етапу — застосування так званих "роїв" БпЛА.

Як розповів військовослужбовець та співзасновник "Центру підтримки аеророзвідки" Ігор Луценко в інтерв’ю виданню "ТСН", російська сторона послідовно нарощує виробництво і застосування безпілотників, готуючись до регулярних масованих нальотів.

За його словами, Україні варто очікувати, що подібні атаки відбуватимуться періодично, коли за короткий проміжок часу запускатиметься близько тисячі дронів одночасно з ракетами.

"Тобто періодично будуть такі дні, коли до нас прилітатиме десь приблизно тисяча дронів і плюс ще якась кількість ракет. Росія до цього декларувала своє прагнення і по факту намагається вибудувати це як потужність. Відтак нам слід до цього готуватися", — пояснив він.

Крім того, Луценко зазначив, що такі масштаби вже не є теоретичними, адже Росія раніше декларувала намір досягти подібного рівня і тепер фактично втілює його, розширюючи свої виробничі спроможності. У результаті Україна має готуватися до ситуації, коли масові атаки дронів можуть повторюватися регулярно.

Водночас він додав, що Україна також розвиває власні далекобійні безпілотники і в окремі періоди навіть демонструє більшу інтенсивність їх застосування. Однак головним викликом залишається швидке виявлення та точна ідентифікація великої кількості повітряних цілей під час таких масованих атак.

Ба більше, видання Forbes писало, що на тлі позиційної війни Росія шукає нові способи прориву української оборони і розглядає використання "роїв дронів". Загалом, сьогоднішня ситуація на фронті залишається малорухомою: російські війська просуваються повільно і з великими втратами. А одним із ключових факторів стали українські "зони ураження" — ділянки перед позиціями, які повністю контролюються безпілотниками. У таких умовах будь-яке скупчення техніки чи піхоти швидко виявляється і знищується ударами дронів або артилерії.

Через це російські військові аналітики вважають, що змінити ситуацію можуть "рої безпілотників". Зокрема, йдеться про одночасне застосування великої кількості дронів, які здатні діяти узгоджено і частково автономно. Як зазначає автор статті, подібний підхід дозволить зменшити залежність від операторів і створити високу щільність атак на окремих ділянках.

У матеріалі зазначається, що проблема з операторами для Росії стає дедалі відчутнішою, їх підготовка займає тривалий час, а втрати на передовій залишаються високими. Водночас самі дрони виробляються швидше, ніж навчаються нові спеціалісти. Саме тому акцент поступово зміщується на автоматизацію і можливість керування кількома апаратами одночасно.

Крім того, окремі технологічні рішення вже використовуються, і Росія експериментує з елементами штучного інтелекту, системами навігації та взаємодії між дронами. Деякі безпілотники можуть навіть коригувати маршрут під час польоту і намагатися обходити засоби протиповітряної оборони. Водночас більшість масованих атак і надалі відбувається за заздалегідь заданими маршрутами без координації в режимі реального часу.

Та все ж серйозним фактором залишається протидія з боку України, оскільки засоби радіоелектронної боротьби порушують зв’язок і навігацію, і це ускладнює застосування навіть частково автономних систем. Крім того, оборона України має кілька "рівнів" і поєднує дрони, артилерію, мінні поля та інженерні укріплення, які, зрештою, стримують спроби прориву.

Раніше керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська розповідала, що Росія здатна одноразово випустити по Україні до двох тисяч дронів-камікадзе "Шахедів", якщо заздалегідь накопичить достатній запас цих безпілотників.

Також Фокус писав, що, за словами радника міністра оборони Сергія Стерненка, ворог теоретично може випустити до тисячі БпЛА за одну ніч. Торік він вважав, що такий сценарій міг реалізуватися до кінця 2025 року.