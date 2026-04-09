ВС РФ готовят "рои дронов": Украину могут атаковать до 1000 БпЛА в сутки, — военный

Россия наращивает масштабы воздушных атак до уровня, когда за одни сутки может запускать сотни и даже тысячи беспилотников вместе с ракетами. Эксперты предупреждают, что параллельно Москва готовится к новому этапу — применению так называемых "роев" БпЛА.

Как рассказал военнослужащий и соучредитель "Центра поддержки аэроразведки" Игорь Луценко в интервью изданию "ТСН", российская сторона последовательно наращивает производство и применение беспилотников, готовясь к регулярным массированным налетам.

По его словам, Украине стоит ожидать, что подобные атаки будут происходить периодически, когда за короткий промежуток времени будет запускаться около тысячи дронов одновременно с ракетами.

"То есть периодически будут такие дни, когда к нам будет прилетать где-то примерно тысяча дронов и плюс еще какое-то количество ракет. Россия к этому декларировала свое стремление и по факту пытается выстроить это как мощность. Поэтому нам следует к этому готовиться", — пояснил он.

Кроме того, Луценко отметил, что такие масштабы уже не являются теоретическими, ведь Россия ранее декларировала намерение достичь подобного уровня и теперь фактически воплощает его, расширяя свои производственные возможности. В результате Украина должна готовиться к ситуации, когда массовые атаки дронов могут повторяться регулярно.

В то же время он добавил, что Украина также развивает собственные дальнобойные беспилотники и в отдельные периоды даже демонстрирует большую интенсивность их применения. Однако главным вызовом остается быстрое обнаружение и точная идентификация большого количества воздушных целей во время таких массированных атак.

Более того, издание Forbes писало, что на фоне позиционной войны Россия ищет новые способы прорыва украинской обороны и рассматривает использование "роев дронов". В целом, сегодняшняя ситуация на фронте остается малоподвижной: российские войска продвигаются медленно и с большими потерями. А одним из ключевых факторов стали украинские "зоны поражения" — участки перед позициями, которые полностью контролируются беспилотниками. В таких условиях любое скопление техники или пехоты быстро обнаруживается и уничтожается ударами дронов или артиллерии.

Поэтому российские военные аналитики считают, что изменить ситуацию могут "рои беспилотников". В частности, речь идет об одновременном применении большого количества дронов, которые способны действовать согласованно и частично автономно. Как отмечает автор статьи, подобный подход позволит уменьшить зависимость от операторов и создать высокую плотность атак на отдельных участках.

В материале отмечается, что проблема с операторами для России становится все более ощутимой, их подготовка занимает длительное время, а потери на передовой остаются высокими. В то же время сами дроны производятся быстрее, чем учатся новые специалисты. Именно поэтому акцент постепенно смещается на автоматизацию и возможность управления несколькими аппаратами одновременно.

Кроме того, отдельные технологические решения уже используются, и Россия экспериментирует с элементами искусственного интеллекта, системами навигации и взаимодействия между дронами. Некоторые беспилотники могут даже корректировать маршрут во время полета и пытаться обходить средства противовоздушной обороны. В то же время большинство массированных атак и в дальнейшем происходит по заранее заданным маршрутам без координации в режиме реального времени.

И все же серьезным фактором остается противодействие со стороны Украины, поскольку средства радиоэлектронной борьбы нарушают связь и навигацию, и это затрудняет применение даже частично автономных систем. Кроме того, оборона Украины имеет несколько "уровней" и сочетает дроны, артиллерию, минные поля и инженерные укрепления, которые, в конце концов, сдерживают попытки прорыва.

Ранее руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская рассказывала, что Россия способна единовременно выпустить по Украине до двух тысяч дронов-камикадзе "Шахедов", если заранее накопит достаточный запас этих беспилотников.

Также Фокус писал, что, по словам советника министра обороны Сергея Стерненко, враг теоретически может выпустить до тысячи БпЛА за одну ночь. В прошлом году он считал, что такой сценарий мог реализоваться до конца 2025 года.