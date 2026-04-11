ЗСУ повертають танки Leopard на поле бою завдяки новому захисту: що відомо (фото)

Українські військові продовжують адаптацію та впровадження нових методик захисту і оновлення танкового парку. Фахівці помітили новинки на бойових машинах Leopard 1A5 та Т-80БВ.

Наразі через постійну загрозу ударних дронів, адаптація машин дозволяє збільшити живучість та ситуативну обізнаність на полі бою. Про це пише портал Defence Express.

"Танки Leopard 1A5 в арсеналі ЗСУ посилюютьcя додатковим протидроновим захистом та оснащуються спеціальною системою огляду. І насправді це не перша така розробка, яка показує потенційний розвиток бронетехніки для реалій російсько-української війни", — йдеться в матеріалі.

Військові 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ розповідають, що наразі танки підрозділу використовуються для ведення вогню із закритих позицій. Через слабку броню німецьких Leopard 1A5 його було посилено динамічним захистом кількох модифікацій: на верхню та нижню лобові деталі, борти і башту з усіх боків.

В ЗСУ посилюють бронезахист танків від російських дронів Фото: Портал "Межа "Оборонка"

"Одначе навіть цього сьогодні недостатньо. Тому присутні протидронові конструкції у вигляді "мангала" на башті та решіток з гілками та ланцюгами на моторному відсіку. Все це обшивається великою кількістю розплетених тросів з відомої конструкції, яку називають "Їжак", а у РФ — "Одуванчик", — вказують журналісти порталу, додаючи, що завдяки цій конструкції машина витримала понад 50 ударів безпілотників "Молния" та FPV.

ЗМІ вказує на історію про танк Т-80БВ, що мав видозмінену захисну конструкцію, але посилену "їжаками" з розплетених тросів. Попри посилення захисту, новою проблемою стала ситуативна обізнаність на полі бою для екіпажу.

Система захисту "Їжак" від дронів Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Тому завдяки волонтерам, зокрема "Благодійному фонду Сергія Притули", на "мангалі" встановили спеціальні камери, які дозволяють отримали огляд сектору на 360 градусів. Згодом планується монтування камери для водія-механіка.

"Виходить такий собі бюджетний аналог панорамного прицілу. Зважаючи на обмеження від протидронового захисту це дуже необхідна система, аналоги якої вже зустрічалися на інших танках Сил оборони. Т-80БВ зумів витримати 15 попадань FPV-дронів, що звісно не звучить як рекорд у Leopard 1A5, але все одно вражає та демонструє ефективність захисту. При цьому оглядова система допомагає застосовувати машину в бою, причому не лише як "ерзац-САУ", а й у прямому бою", — йдеться в матеріалі.

Нові камери в покращених танках ЗСУ Фото: Благодійний фонд Сергія Притули

Журналісти кажуть, що фактично створюється "певна тенденція" щодо нових стандартів бронетехніки на полі бою: її буде дооснащено "мангалами", часто досить масивними, так званими "гаражами". Відповідно, командир та водій машини отримають камери для огляду, які встановлені на зовнішніх захисних конструкціях.

"Такі принципи можна взяти до уваги при розробці нових танків. Одначе наразі Україна не має ресурсів для таких робіт самостійно, а закордоном, поки що, працюють по власному баченню", — резюмується в матеріалі.

