ВСУ возвращают танки Leopard на поле боя благодаря новой защите: что известно (фото)

Украинские военные продолжают адаптацию и внедрение новых методик защиты и обновления танкового парка. Специалисты заметили новинки на боевых машинах Leopard 1A5 и Т-80БВ.

Сейчас из-за постоянной угрозы ударных дронов, адаптация машин позволяет увеличить живучесть и ситуативную осведомленность на поле боя. Об этом пишет портал Defence Express.

"Танки Leopard 1A5 в арсенале ВСУ усиливаются дополнительной противодроновой защитой и оснащаются специальной системой обзора. И на самом деле это не первая такая разработка, которая показывает потенциальное развитие бронетехники для реалий российско-украинской войны", — говорится в материале.

Военные 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ рассказывают, что сейчас танки подразделения используются для ведения огня с закрытых позиций. Из-за слабой брони немецких Leopard 1A5 он был усилен динамической защитой нескольких модификаций: на верхнюю и нижнюю лобовые детали, борта и башню со всех сторон.

В ВСУ усиливают бронезащиту танков от российских дронов Фото: Портал "Межа "Оборонка"

"Однако даже этого сегодня недостаточно. Поэтому присутствуют противодроновые конструкции в виде "мангала" на башне и решеток с ветвями и цепями на моторном отсеке. Все это обшивается большим количеством расплетенных тросов из известной конструкции, которую называют "Еж", а в РФ — "Одуванчик", — указывают журналисты портала, добавляя, что благодаря этой конструкции машина выдержала более 50 ударов беспилотников "Молния" и FPV.

СМИ указывает на историю о танке Т-80БВ, который имел видоизмененную защитную конструкцию, но усиленную "ежами" из расплетенных тросов. Несмотря на усиление защиты, новой проблемой стала ситуативная осведомленность на поле боя для экипажа.

Система защиты "Еж" от дронов Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Поэтому благодаря волонтерам, в частности "Благотворительному фонду Сергея Притулы", на "мангале" установили специальные камеры, которые позволяют получили обзор сектора на 360 градусов. Впоследствии планируется монтирование камеры для водителя-механика.

"Получается некий бюджетный аналог панорамного прицела. Учитывая ограничения от противодроновой защиты это очень необходимая система, аналоги которой уже встречались на других танках Сил обороны. Т-80БВ сумел выдержать 15 попаданий FPV-дронов, что конечно не звучит как рекорд у Leopard 1A5, но все равно впечатляет и демонстрирует эффективность защиты. При этом обзорная система помогает применять машину в бою, причем не только как "эрзац-САУ", но и в прямом бою", — говорится в материале.

Новые камеры в улучшенных танках ВСУ Фото: Благотворительный фонд Сергея Притулы

Журналисты говорят, что фактически создается "определенная тенденция" относительно новых стандартов бронетехники на поле боя: она будет дооснащена "мангалами", часто достаточно массивными, так называемыми "гаражами". Соответственно, командир и водитель машины получат камеры для осмотра, установленные на внешних защитных конструкциях.

"Такие принципы можно принять во внимание при разработке новых танков. Однако пока Украина не имеет ресурсов для таких работ самостоятельно, а за рубежом, пока что, работают по собственному видению", — резюмируется в материале.

