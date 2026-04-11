Два пункти до війни між супердержавами: відомий мільярдер зробив похмуре передбачення

Рей Даліо, письменник і засновник одного з найбільших у світі хедж-фондів, Bridgewater Associates, заявив, що нинішні конфлікти не є поодинокими кризами і малюють більш масштабну картину ескалації боротьби між великими наддержавами.

Інвестор-мільярдер стверджує, що більша частина громадськості відволікається на сьогохвилинні події, як-от напруженість у відносинах з Іраном, і не розуміє ширших наслідків, пише Daily Mail.

"Сьогодні найважливіше — це те, що війна між США, Ізраїлем та Іраном — лише частина світової війни, у якій ми беремо участь, і вона найближчим часом не закінчиться", — попередив Рей Даліо.

Автор книжки "Світовий порядок, що змінюється", в якій досліджуються злети й падіння найбільших імперій за останні 500 років, стверджував, що сучасні конфлікти нагадують попередні світові війни не через якийсь один визначальний момент, а через мережу воєн і суперництв, що переплітаються.

Поряд із цим існують так звані "війни без застосування зброї", в яких задіяні торгівля, технології, капітал і геополітичний вплив.

Разом вони утворюють те, що він називає "дуже класичною динамікою світової війни".

Попередження Даліо пов'язане з тим, як формуються глобальні альянси, і як вимальовується чітка позиція. Він каже, що Китай, Росія, Іран, Північна Корея і Куба загалом виступають проти блоку на чолі зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками, включно з європейськими країнами, Ізраїлем, Японією та Австралією.

Союз Ірану і РФ привів до етапу, коли стали стрімко розвиватися військові технології

Він вказав на результати голосування в Організації Об'єднаних Націй, договори та економічні зв'язки як на свідчення цього розколу, припустивши, що ці союзи вже впливають на результати.

На думку мільярдера, "відносними економічними та геополітичними переможцями" цієї війни є Китай і Росія, тоді як Сполучені Штати зберігають перевагу в енергетиці завдяки своєму становищу експортера.

У своєму аналізі він називає це "великим циклом глобального порядку" — повторюваною історичною закономірністю, що веде від стабільності до конфлікту, як це спостерігалося напередодні минулих воєн.

На думку автора, світ уже перейшов до дев'ятого ступеня цього циклу, і до прямої конфронтації між великими державами йому залишилося лише два ступені.

У своєму аналізі він виклав такі етапи:

Зниження впливу домінуючих держав порівняно зі зростанням їхнього впливу. Ескалація економічних війн, таких як санкції та торговельні блокади. Формування економічних, військових та ідеологічних союзів. Збільшення кількості опосередкованих воєн Фінансова напруга, дефіцит бюджету і заборгованість зростають, особливо у провідних держав, які найбільшою мірою обтяжені фінансовими проблемами. Посилення державного контролю над найважливішими галузями промисловості та ланцюжками поставок. Використання торгових вузьких місць як зброї Потужні нові технології для ведення війни створюються швидкими темпами. Конфлікти, що розгортаються на кількох театрах воєнних дій, дедалі частіше відбуваються одночасно. Придушення внутрішнього інакомислення, вимога лояльної підтримки керівництва країни і придушення опозиції війні та іншим політичним рішенням. Відбуваються прямі військові зіткнення між великими державами. Відбувається значне підвищення податків, обсягів випуску боргових зобов'язань, грошової маси, валютного і капітального контролю, а також фінансових репресій для фінансування воєн. У деяких випадках ринки закриваються. Зрештою одна сторона перемагає іншу і отримує незаперечний контроль над новим порядком, який встановлюється стороною, що перемогла.

Хоча війни між Росією та Україною, Ізраїлем і ХАМАСом, а також конфлікт США та Ізраїлю з Іраном домінують у заголовках новин, ситуація ще більше ускладнюється іншими конфліктами, як-от громадянські війни, що тривають у Судані та Ємені, а також запеклі зіткнення між Афганістаном і Пакистаном.

Війна в Україні впливає на світовий порядок

Останніми тижнями спостерігалася низка ескалацій, включно із закриттям Іраном Ормузької протоки і подальшими погрозами з боку США, що можна класифікувати як сьомий етап цього циклу.

А восьмий етап — це розробка безпілотників, якому дала початок співпраця Росії та Ірану.

Десятий етап уже видно в Ірані, де жорстоке придушення інакомислення режимом — погрози і вбивства тих, хто висловлюється, — робить народне повстання практично неможливим.

Даліо порівняв нинішній момент із періодами, що передували Першій і Другій світовим війнам, підкресливши, що війни рідко починаються з однієї визначальної події.

Замість цього їм передує "попередження". Ознаками цього є зростаючі військові запаси, збільшення боргу і друкування грошей, а також перевірка країнами сильних і слабких сторін одна одної.

Наприклад, Перша світова війна почалася з убивства австрійського спадкоємного принца сербським анархістом на мосту в Сараєво.

За лічені дні почалася глобальна війна, спричинена складною системою альянсів, яка змусила інші країни приєднатися до боротьби.

1939 року вторгнення Адольфа Гітлера в Польщу стало поштовхом до вступу Великої Британії, Франції та англомовного світу за межами США у Другу світову війну.

Японія також вторглася в Китай у 1937 році. Згодом інші світові наддержави, включно з СРСР і США, виявилися втягнуті в конфлікт, і до 1941 року вся планета була охоплена полум'ям.

Один із тривожних аспектів — це серйозна вразливість США, однієї з найбільших наддержав світу.

Даліо вказав на глобальну військову присутність країни, що налічує "750-800 військових баз у 70-80 країнах", як на доказ надмірного розширення її впливу.

"Також очевидно, що держави, які надмірно розрослися, не можуть успішно вести війни на двох або більше фронтах", — додав він.

Це викликає сумніви в здатності Америки реагувати на одночасні кризи в таких регіонах, як Азія і Європа, в умовах ситуації, що вже склалася. Участь у подіях на Близькому Сході має викликати занепокоєння у союзників, які розраховуватимуть на підтримку Вашингтона.

Він припустив, що, хоча США залишаються наймогутнішою країною, вони можуть бути менш здатні витримувати тривалі труднощі, порівняно зі своїми суперниками.

"Як показала історія, найнадійнішим показником того, яка країна, скоріш за все, здобуде перемогу, є не її міць, а здатність витримати найважчі випробування найдовше", — зазначив мільярдер.

Колишній заступник головнокомандувача військами НАТО в Європі генерал сер Річард Ширрефф дійшов аналогічного висновку, заявивши в нещодавньому інтерв'ю: "Я не пам'ятаю більш небезпечного моменту в геополітиці за все своє життя. А мені зараз 70".

Він стверджував, що, оскільки увага Заходу зосереджена на захисті союзників у Перській затоці та протидії відповідним діям Ірану, Володимир Путін подвоїть свої зусилля в рамках своєї чотирирічної кампанії по захопленню України, оскільки американські ракети знадобляться в інших місцях.

Сер Річард додав: "Естонія, Латвія і Литва в різний час перебували під владою Росії, але тепер є членами НАТО, а також ЄС. Путіну 73 роки, і широко поширена підозра, що він перебуває в поганому стані здоров'я. Можливо, він вважає, що у нього є останній шанс закріпити своє місце в історії, відновити колишню славу і розширити західні кордони своєї батьківщини".

За його словами, будь-яке подібне вторгнення ще більше дестабілізує трансатлантичний альянс, який і без того ослаблений Дональдом Трампом і непростими відносинами між НАТО.

Колишній заступник верховного головнокомандувача силами НАТО в Європі також передбачив, що президент Китаю Сі Цзіньпін скористається можливістю для початку довгоочікуваного вторгнення на Тайвань, можливо, вже 2027 року.

Рей Даліо попередив, що інші країни уважно стежать за ситуацією і відповідним чином коригують свої стратегії, оскільки альянси стають крихкими.

За його словами, результат американо-іранського конфлікту вплине на рішення лідерів по всьому світу і потенційно змінить глобальний порядок.

Сер Річард продовжив: "Світовий порядок змінився: від багатостороннього, заснованого на правилах світового порядку, очолюваного домінантною державою США та її союзниками, до світового порядку, де сила — це право, і немає єдиної домінантної держави, що забезпечує його дотримання".

Він попередив, що на цьому етапі циклу конфлікти, як правило, посилюються, а не затихають.

"Такі обставини, як нездатність розв'язати непримиренні суперечки шляхом компромісів, як правило, неминуче призводять до переходу від одного етапу циклу до іншого, доки не буде досягнуто насильницького вирішення", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Третя світова війна вже йде і почалася вона в Україні.

Також Фокус писав, що це популярна думка серед істориків і геополітиків. Але вони вважають за краще називати те, що відбувається у світі, "глобальною війною".