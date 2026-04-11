Два пункта до войны между супердержавами: известный миллиардер сделал мрачное предсказание

Рэй Далио, писатель и основатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов, Bridgewater Associates, заявил, что нынешние конфликты не являются единичными кризисами и рисуют более масштабную картину эскалации борьбы между крупными сверхдержавами.

Инвестор-миллиардер утверждает, что большая часть общественности отвлекается на сиюминутные события, такие как напряженность в отношениях с Ираном , и не понимает более широких последствий, пишет Daily Mail.

"Сегодня самое важное — это то, что война между США, Израилем и Ираном — всего лишь часть мировой войны, в которой мы участвуем, и она в ближайшее время не закончится", — предупредил Рэй Далио.

Фото: Скриншот

Автор книги "Меняющийся мировой порядок", в которой исследуются взлеты и падения крупнейших империй за последние 500 лет, утверждал, что современные конфликты напоминают предыдущие мировые войны не из-за какого-то одного определяющего момента, а из-за сети переплетающихся войн и соперничеств.

Відео дня

Наряду с этим существуют так называемые "войны без применения оружия", в которых задействованы торговля, технологии, капитал и геополитическое влияние.

Вместе они образуют то, что он называет "очень классической динамикой мировой войны".

Третья мировая война уже идет — какие есть признаки и на каком мы этапе

Предупреждение Далио связано с тем, как формируются глобальные альянсы, и как вырисовывается четкая позиция. Он говорит, что Китай, Россия, Иран, Северная Корея и Куба в целом выступают против блока во главе с Соединенными Штатами и их союзниками, включая европейские страны, Израиль, Японию и Австралию.

Союз Ирана и РФ привел к этапу, когда стали стремительно развиваться военные технологии Фото: ТАСС

Он указал на результаты голосования в Организации Объединенных Наций, договоры и экономические связи как на свидетельство этого раскола, предположив, что эти союзы уже влияют на результаты.

По мнению миллиардера, "относительными экономическими и геополитическими победителями" этой войны являются Китай и Россия, в то время как Соединенные Штаты сохраняют преимущество в энергетике благодаря своему положению экспортера.

В своем анализе он называет это "большим циклом глобального порядка" — повторяющейся исторической закономерностью, ведущей от стабильности к конфликту, как это наблюдалось в преддверии прошлых войн.

По мнению автора, мир уже перешел к девятой ступени этого цикла, и до прямой конфронтации между крупными державами ему осталось всего две ступени.

В своем анализе он изложил следующие этапы:

Снижение влияния доминирующих держав по сравнению с ростом их влияния. Эскалация экономических войн, таких как санкции и торговые блокады. Формирование экономических, военных и идеологических союзов. Увеличение числа опосредованных войн Финансовое напряжение, дефицит бюджета и задолженность растут, особенно у ведущих держав, которые в наибольшей степени обременены финансовыми проблемами. Усиление государственного контроля над важнейшими отраслями промышленности и цепочками поставок. Использование торговых узких мест в качестве оружия Мощные новые технологии для ведения войны создаются быстрыми темпами. Конфликты, разворачивающиеся на нескольких театрах военных действий, все чаще происходят одновременно. Подавление внутреннего инакомыслия, требование лояльной поддержки руководства страны и подавление оппозиции войне и другим политическим решениям. Происходят прямые военные столкновения между крупными державами. Происходит значительное повышение налогов, объемов выпуска долговых обязательств, денежной массы, валютного и капитального контроля, а также финансовых репрессий для финансирования войн. В некоторых случаях рынки закрываются. В конечном итоге одна сторона побеждает другую и получает неоспоримый контроль над новым порядком, который устанавливается победившей стороной.

Хотя войны между Россией и Украиной, Израилем и ХАМАСом, а также конфликт США и Израиля с Ираном доминируют в заголовках новостей , ситуация еще больше осложняется другими конфликтами, такими как продолжающиеся гражданские войны в Судане и Йемене, а также ожесточенные столкновения между Афганистаном и Пакистаном.

Война в Украине влияет на мировой порядок Фото: Генштаб ВСУ

В последние недели наблюдался ряд эскалаций, включая закрытие Ираном Ормузского пролива и последующие угрозы со стороны США, что можно классифицировать как седьмой этап этого цикла.

А восьмой этап – это разработка беспилотников, которому дало начало сотрудничество России и Ирана.

Десятый этап уже виден в Иране, где жестокое подавление инакомыслия режимом — угрозы и убийства тех, кто высказывается — делает народное восстание практически невозможным.

Третья мировая война начинается также, как две предыдущие — что известно

Далио сравнил нынешний момент с периодами, предшествовавшими Первой и Второй мировым войнам, подчеркнув, что войны редко начинаются с одного определяющего события.

Вместо этого им предшествует "предупреждение". Признаками этого являются растущие военные запасы, увеличение долга и печатание денег, а также проверка странами сильных и слабых сторон друг друга.

Например, Первая мировая война началась с убийства австрийского наследного принца сербским анархистом на мосту в Сараево.

Первая мировая война началась с убийства австрийского наследного принца Фото: Public Domain/Bain News Service

В считанные дни началась глобальная война, вызванная сложной системой альянсов, которая вынудила другие страны присоединиться к борьбе.

В 1939 году вторжение Адольфа Гитлера в Польшу стало толчком к вступлению Великобритании, Франции и англоязычного мира за пределами США во Вторую мировую войну.

Вторая мировая война началась с вторжения в Польшу

Япония также вторглась в Китай в 1937 году. Со временем другие мировые сверхдержавы, включая СССР и США, оказались втянуты в конфликт, и к 1941 году вся планета была объята пламенем.

Один из тревожных аспектов — это серьезная уязвимость США, одной из крупнейших сверхдержав мира.

Далио указал на глобальное военное присутствие страны, насчитывающее "750-800 военных баз в 70-80 странах", как на доказательство чрезмерного расширения ее влияния.

"Также очевидно, что чрезмерно разросшиеся державы не могут успешно вести войны на двух или более фронтах", — добавил он.

Это вызывает сомнения в способности Америки реагировать на одновременные кризисы в таких регионах, как Азия и Европа, в условиях уже сложившейся ситуации. Участие в событиях на Ближнем Востоке должно вызывать беспокойство у союзников, которые будут рассчитывать на поддержку Вашингтона.

Дональд Трамп начал войну в Иране и не может ее закончить Фото: The White House

Он предположил, что, хотя США остаются самой могущественной страной, они могут быть менее способны выдерживать длительные трудности по сравнению со своими соперниками.

"Как показала история, наиболее надежным показателем того, какая страна, скорее всего, одержит победу, является не ее мощь, а способность выдержать самые тяжелые испытания дольше всего", - отметил миллиардер.

Путин и страны Балтии — какова вероятность нападения

Бывший заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе генерал сэр Ричард Ширрефф пришел к аналогичному выводу, заявив в недавнем интервью: "Я не помню более опасного момента в геополитике за всю свою жизнь. А мне сейчас 70".

Он утверждал, что, поскольку внимание Запада сосредоточено на защите союзников в Персидском заливе и противодействии ответным действиям Ирана, Владимир Путин удвоит свои усилия в рамках своей четырехлетней кампании по захвату Украины, так как американские ракеты понадобятся в других местах.

Путин вполне может напасть на страны Балтии, считают эксперты

Сэр Ричард добавил: "Эстония, Латвия и Литва в разное время находились под властью России, но теперь являются членами НАТО, а также ЕС. Путину 73 года, и широко распространено подозрение, что он находится в плохом состоянии здоровья. Возможно, он считает, что у него есть последний шанс закрепить свое место в истории, восстановить былую славу и расширить западные границы своей родины".

По его словам, любое подобное вторжение еще больше дестабилизирует трансатлантический альянс, который и без того ослаблен ДональдомТрампом и непростыми отношениями между НАТО.

Бывший заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе также предсказал, что президент Китая Си Цзиньпин воспользуется возможностью для начала долгожданного вторжения на Тайвань, возможно, уже в 2027 году.

Рэй Далио предупредил, что другие страны внимательно следят за ситуацией и соответствующим образом корректируют свои стратегии, поскольку альянсы становятся хрупкими.

По его словам, исход американо-иранского конфликта повлияет на решения лидеров по всему миру и потенциально изменит глобальный порядок.

Сэр Ричард продолжил: "Мировой порядок изменился: от многостороннего, основанного на правилах мирового порядка, возглавляемого доминирующей державой США и ее союзниками, к мировому порядку, где сила — это право, и нет единой доминирующей державы, обеспечивающей его соблюдение".

Он предупредил, что на этом этапе цикла конфликты, как правило, усиливаются, а не затихают.

"Такие обстоятельства, как неспособность разрешить непримиримые споры путем компромиссов, как правило, неизбежно приводят к переходу от одного этапа цикла к другому, пока не будет достигнуто насильственное разрешение", — резюмировал он.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Третья мировая война уже идет и началась она в Украине.

Также Фокус писал, что это популярное мнение среди историков и геополитиков. Но они предпочитают называть происходящее в мире "глобальной войной".