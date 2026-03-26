"Она уже давно идет": Буданов заявил, что Третья мировая война началась в Украине

Кирилл Буданов сделал несколько громких заявлений, общаясь с журналистами. Так, он заявил, что Третья мировая война уже началась.

Об этом руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил в комментарии каналу Новости.LIVE во время мероприятия "Вместе ради возвращения" по случаю четвертой годовщины создания Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Отвечая на вопрос журналистов, это уже Третья мировая война или это все же локальные конфликты?

Буданов подчеркнул, что Третья мировая война уже продолжается и началась на территории Украины.

"Она уже давно идет", — сказал он. На уточнение, началась ли она "у нас" (в Украине — ред.) Буданов сказал: "Я думаю, что да".

На вопрос, каким будет завершение, он добавил: "Посмотрим, это же война".

Также, разговаривая с журналистами, руководитель Офиса президента сказал, что не согласен с тезисом, что из-за войны в Иране переговоры о мире в Украине были заблокированы

"Как она (война в Иране — ред.) его (переговорный процесс — ред.) заблокировала, когда я только вернулся из переговорного процесса", — ответил Буданов на вопрос журналистки.

В то же время он признал, что фокус внимания с Украины действительно сместился из-за обострения на Ближнем Востоке.

"Фокус внимания, ну понятно. Чем больше в мире событий, тем проблемнее нам. Это тоже понятно", — отметил экс-руководитель ГУР.

Также Буданов прокомментировал переговоры с россиянами.

На вопрос, верит ли он в переговорный процесс, Буданов сказал: "Я никогда не занимаюсь делами, в которые я не верю. Могут быть разные результаты, но если не веришь, то нет смысла заниматься. А я верю".

Когда его спросили о главном камне преткновения в переговорном процессе — вопрос Донбасса. То руководитель Офиса президента пошутил: "Просто бином Ньютона. Ну, что вы ожидаете? Это же и так понятно".

В завершение руководитель ОП заверил, что пока нет проблемы, чтобы встретиться с россиянами, ведь последний раз переговоры проходили в формате "Украина — США"

"Проблема в конечном результате. Вас же в конце концов интересует, пожалуй, не то, сколько раз я с кем поговорю, а то, чем мы завершим. Правильно? Ну вот и все", — подытожил он.

Напомним, историк Энтони Глисс из Бакингемского университета, Великобритания, назвал решение США и Израиля атаковать Иран "войной по собственному выбору" и тревожным признаком того, что Третья мировая война уже началась. Глисс считает, что новая мировая война началась 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину.

Также о Третьей мировой войне говорил Владимир Зеленский. В беседе с известным блогером он рассказал, что предупреждал Дональда Трампа о риске начала Третьей мировой войны. Теперь он опасается, что как раз война на Ближнем Востоке и может перерасти в глобальную битву