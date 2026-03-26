"Вона вже давно йде": Буданов заявив, що Третя світова війна почалася в Україні

Кирило Буданов зробив кілька гучних заяв, спілкуючись із журналістами. Так, він заявив, що Третя світова війна вже розпочалась.

Про це керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив в коментарі каналу Новини.LIVE під час заходу "Разом заради повернення" з нагоди четвертої річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Відповідаючи на запитання журналістів, це вже Третя світова війна чи це все ж таки локальні конфлікти?

Буданов наголосив, що Третя світова війна вже триває і почалася на території України.

"Вона вже давно йде", — сказав він. На уточнення, чи почалась вона "у нас" (в Україні – ред.) Буданов сказав: "Я думаю, що так".

На питання, яким буде завершення, він додав: "Побачимо, це ж війна".

Також, розмовляючи із журналістами, керівник Офісу президента сказав, що не згоден з тезою, що через війну в Ірані переговори про мир в Україні було заблоковано

"Як вона (війна в Ірані — ред.) його (переговорний процес — ред.) заблокувала, коли я тільки повернувся з перемовного процесу", — відповів Буданов на запитання журналістки.

Водночас він визнав, що фокус уваги з України дійсно змістився через загострення на Близькому Сході.

"Фокус уваги, ну зрозуміло. Що більше в світі подій, то проблемніше нам. Це теж зрозуміло", — зазначив екскерівник ГУР.

Також Буданов прокоментував переговори із росіянами.

На питання, чи вірить він в переговорний процес, Буданов сказав: "Я ніколи не займаюся справами, в які я не вірю. Можуть бути різні результати, але якщо не віриш, то нема сенсу займатися. А я вірю".

Коли його запитали про головний камінь спотикання у переговорному процесі — питання Донбасу. То керівник Офісу президента пожартував: "Просто біном Ньютона. Ну, що ви очікуєте? Це ж і так зрозуміло".

На завершення керівник ОП запевнив, що наразі немає проблеми, щоб зустрітися з росіянами, адже останній раз переговори проходили у форматі "Україна - США"

"Проблема в кінцевому результаті. Вас же зрештою цікавить, мабуть, не те, скільки разів я з ким поговорю, а те, чим ми завершимо. Правильно? Ну от і все", — підсумував він.

Нагадаємо, історик Ентоні Гліс із Бакінгемського університету, Велика Британія, назвав рішення США та Ізраїлю атакувати Іран "війною за власним вибором" і тривожною ознакою того, що Третя світова війна вже почалася. Глісс вважає, що нова світова війна почалася 24 лютого 2022 року, коли Росія вторглася в Україну.

Також про Третю світову війну говорив Володимир Зеленський. В бесіді із відомим блогером він розповів, що попереджав Дональда Трампа про ризик початку Третьої світової війни. Тепер він побоюється, що якраз війна на Близькому Сході і може перерости в глобальну битву