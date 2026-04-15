"Оперативний резерв": що означає цей статус у "Резерв+", пояснення експерта

Поява статусу "Оперативний резерв" в електронному кабінеті військовозобов'язаного є частиною процесу систематизації даних Міністерства оборони для обліку мобілізаційного ресурсу країни.

Практично це означає, що держава зараз фільтрує громадян і створює базу, щоб визначити, яка кількість громадян потребують базової військової підготовки, яка кількість громадян є особами в резерві, які вже можуть виконувати певні завдання і задачі, які перед ними будуть ставити ЗСУ, маючи якийсь свій досвід: бойовий досвід, досвід виконання якихось спеціальних операцій в структурах Сил спеціальних операцій, органах СБУ тощо, пояснив у коментарі "Київ 24" керуючий партнер адвокатського об'єднання "Єдія", адвокат Олександр Попсуй.

Тому, пояснює він, ця категорія ще може позначатися в деяких резервах як ВУС 999, або ВУС 999097 (військово-облікова спеціальність). Це говорить про те, що ця особа потребує проходження базової військової підготовки.

Відео дня

"Ми знаємо, що це необхідний ключовий етап підготовки військовослужбовців, щоб вони приступили до виконання своїх обов'язків. Він є обов'язковим, тому держава визначила цю категорію", — наголосив Попсуй.

Сам адвокат — офіцер запасу:

"У мене це визначення не з'явилося, оскільки я вже фактично буду в тому оперативному резерві надалі, коли закінчаться підстави для моєї відстрочки як багатодітного батька".

Він наголосив, що перебування в оперативному резерві не є перепоною для подачі документів на відстрочку і має виключно інформативний характер, а також створює базу даних для Міноборони та ЗСУ. Поява цього статусу також не означає негайний призов.

Своєю чергою "Судово-юридична газета" писала, що, незважаючи на задекларовану мету цифровізації — зробити військовий облік простішим і зрозумілішим, — нові зміни фактично створили додаткові бар'єри. Статус "оперативний резерв" означає, що людину вже занесено до спеціального ресурсу, з якого насамперед комплектують військові підрозділи.

До нього зазвичай потрапляють ті, хто має військовий досвід, проходив службу, навчався на військовій кафедрі або має затребувану спеціальність.

Перелік підстав для відстрочки у резервістів значно вужчий. Якщо для більшості громадян це може бути навчання, робота чи інші обставини, то для резерву — переважно лише серйозні життєві ситуації: стан здоров'я, утримання кількох дітей, догляд за родичами чи інші сімейні причини. Натомість освіта чи наукова діяльність у цьому випадку не враховуються.

У Міністерстві оборони запевняють, що сам статус не є новим — він існував і раніше, а нині лише став більш помітним у цифрових сервісах. Там також наголошують, що жодних змін у правилах бронювання не відбулося, а йдеться про обмежене коло осіб.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Міністерство оборони України розпочало тестування функції постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+".

