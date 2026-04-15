"Оперативный резерв": что означает этот статус в" Резерв+", объяснение эксперта

Появление статуса "Оперативный резерв" в электронном кабинете военнообязанного является частью процесса систематизации данных Министерства обороны для учета мобилизационного ресурса страны.

Практически это значит, что государство сейчас фильтрует граждан и создает базу, чтобы определить, какое количество граждан нуждаются в базовой военной подготовке, какое количество граждан являются лицами в резерве, которые уже могут выполнять определенные задания и задачи, которые перед ними будут ставить ВСУ, имея какой-то свой опыт: боевой опыт, опыт выполнения каких-то специальных операций в структурах Сил специальных операций, органах СБУ и тому подобное, объяснил в комментарии "Киев 24" управляющий партнер адвокатского объединения "Єдія", адвокат Александр Попсуй.

Поэтому, объясняет он, данная категория еще может обозначаться в некоторых резервах как ВУС 999, или ВУС 999097 (военно-учетная специальность). Это говорит о том, что данное лицо нуждается в прохождении базовой военной подготовки.

"Мы знаем, что это необходимый ключевой этап подготовки военнослужащих, чтобы они приступили к исполнению своих обязанностей. Он есть обязательным, поэтому государство определило эту категорию", — подчеркнул Попсуй.

Сам адвокат — офицер запаса:

"У меня это определение не появилось, поскольку я уже фактически буду в том оперативном резерве в дальнейшем когда закончатся основания для моей отстрочки как многодетного отца".

Он подчеркнул, что нахождение в оперативном резерве не является преградой для подачи документов на отстрочку и носит исключительно информативный характер, а также создает базу данных для Минобороны и ВСУ. Появление этого статуса также не означает немедленный призыв.

В свою очередь "Судебно-юридическая газета" писала, что, несмотря на задекларированную цель цифровизации — сделать воинский учет проще и понятнее — новые изменения фактически создали дополнительные барьеры. Статус "оперативный резерв" означает, что человек уже включен в специальный ресурс, из которого в первую очередь комплектуют военные подразделения.

В него обычно попадают те, кто имеет военный опыт, проходил службу, учился на военной кафедре или обладает востребованной специальностью.

Перечень оснований для отсрочки у резервистов значительно уже. Если для большинства граждан это может быть обучение, работа или другие обстоятельства, то для резерва — преимущественно только серьезные жизненные ситуации: состояние здоровья, содержание нескольких детей, уход за родственниками или другие семейные причины. Зато образование или научная деятельность в этом случае не учитываются.

В Министерстве обороны уверяют, что сам статус не является новым — он существовал и раньше, а сейчас лишь стал более заметным в цифровых сервисах. Там также отмечают, что никаких изменений в правилах бронирования не произошло, а речь идет об ограниченном круге лиц.

Напомним, в конце 2025 года Министерство обороны Украины начало тестирование функции постановки на воинский учет через приложение "Резерв+".

Также сообщалось, что что делать женщинам, которых ошибочно внесли в военный реестр.