Снимут до конца апреля: что делать женщинам, которых ошибочно внесли в военный реестр

Данные женщин, которые были ошибочно внесены в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег", будут удалены из базы до конца апреля. Штраф, который могли начислить, не нужно платить, ведь он не будет иметь юридических последствий, отметили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что сообщение о штрафе в "Резерв+" в таких случаях не является привлечением к административной ответственности и не имеет юридических последствий.

Если женщина получила подобное сообщение, нужно обратиться:

1545 — правительственная "горячая линия"

1512 — "горячая линия" Минобороны

Также подать обращение можно через мобильное приложение правительственного контактного центра "1545".

Проблема имеет точечный технический характер и не является массовой, подчеркнули в МО Украины. Также отмечается, что ошибки уже исправляются, а все подобные случаи будут урегулированы до конца текущего месяца.

Напомним, что в Украине были зафиксированы десятки случаев, когда женщин без военных или медицинских специальностей ошибочно объявляли в розыск ТЦК и вносили в реестр "уклонистов".

Также Фокус писал, что Верховная Рада получила на рассмотрение законопроект, который предусматривает автоматическое исключение женщин с воинского учета в случае ошибочного внесения. Документ также предлагает отмену штрафов за такие "ошибки" и введение ответственности для должностных лиц, допустивших незаконное включение.