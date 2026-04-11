Снимут до конца апреля: что делать женщинам, которых ошибочно внесли в военный реестр
Данные женщин, которые были ошибочно внесены в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег", будут удалены из базы до конца апреля. Штраф, который могли начислить, не нужно платить, ведь он не будет иметь юридических последствий, отметили в оборонном ведомстве.
Женщин, не подлежащих воинскому учету, но которые были внесены в "Оберег" по ошибке, до конца апреля снимут из реестра. Об этом сообщили в Минобороны, опубликовав алгоритм действий.
Отмечается, что сообщение о штрафе в "Резерв+" в таких случаях не является привлечением к административной ответственности и не имеет юридических последствий.
Если женщина получила подобное сообщение, нужно обратиться:
- 1545 — правительственная "горячая линия"
- 1512 — "горячая линия" Минобороны
Также подать обращение можно через мобильное приложение правительственного контактного центра "1545".Важно
Проблема имеет точечный технический характер и не является массовой, подчеркнули в МО Украины. Также отмечается, что ошибки уже исправляются, а все подобные случаи будут урегулированы до конца текущего месяца.
Напомним, что в Украине были зафиксированы десятки случаев, когда женщин без военных или медицинских специальностей ошибочно объявляли в розыск ТЦК и вносили в реестр "уклонистов".
Также Фокус писал, что Верховная Рада получила на рассмотрение законопроект, который предусматривает автоматическое исключение женщин с воинского учета в случае ошибочного внесения. Документ также предлагает отмену штрафов за такие "ошибки" и введение ответственности для должностных лиц, допустивших незаконное включение.