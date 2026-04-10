Скандал с женщинами в розыске ТЦК: Федоров объяснил, что произошло

Министр обороны Украины Михаил Федоров прокомментировал скандал с военным учетом женщин, который возник из-за действий одного из территориальных центров комплектования в Харькове. По его словам, ситуация была следствием технической ошибки, а не системной проблемы, и никаких штрафов или санкций к женщинам не применяли.

Скандал с военным учетом женщин, который активно обсуждали в обществе, возник из-за технического сбоя в работе одного из районных ТЦК в Харькове. Как пояснил министр обороны Михаил Федоров на пленарном заседании Верховной Рады Украины 10 апреля, ситуация не была связана ни с какими изменениями в законодательстве или новыми подходами к мобилизации.

"Я лично в этом вопросе разбирался. Это была проблема техническая на стороне Харьковского ТЦК. Ни на одну женщину не наложен штраф, все снять ограничения, розыски", — сказал Федоров.

Министр подчеркнул, что ни одна женщина не была оштрафована, а все ограничения и статусы, связанные с розыском, уже отменены. Также были приняты меры, чтобы полностью исправить ситуацию и не допустить ее повторения. В Министерстве обороны уточнили, что проблема возникла из-за ошибочного внесения данных в систему "Резерв+".

Відео дня

"Оно возникло из-за технической ошибки в одном из районных ТЦК — женщин поставили на воинский учет по ошибке. Нашли 32 таких случая", — добавили в ведомстве.

Всех женщин, которые были ошибочно внесены в учет, планируют полностью снять с него до конца апреля. Предпосылкой скандала стало обращение одной из гражданок, которая заявила, что ее безосновательно внесли на воинский учет, хотя она не имеет соответствующей специальности. После этого было проведено служебное расследование.

В ходе проверки выяснилось, что некорректные данные могли быть внесены еще в 2021 году. Дополнительный анализ также выявил другие подобные случаи, связанные с формированием записей в системе. В Сухопутных войсках отметили, что сейчас в системе "Оберіг" нет технической возможности полностью удалять информацию о гражданах, которые не являются военнообязанными.

Отдельно подчеркивается, что никаких планов по принудительной мобилизации женщин в Украине нет. В командовании отметили, что подобные заявления, которые распространяются в сети, не соответствуют действительности.

Напомним, что в Украине зафиксировали более 30 случаев, когда женщины без военных или медицинских специальностей оказались в розыске ТЦК. Большинство таких ситуаций связывали с одним из районных ТЦК в Харькове, где данные вносились с ошибками в реестр. При этом сами женщины сталкивались с ограничениями — от проблем с документами до невозможности выезда за границу.

Ранее мы также информировали, что причиной попадания женщин в розыск могли стать ошибки в реестрах или технические сбои. В частности, в базах их могли некорректно обозначать как военнообязанных, что автоматически запускало процедуры учета. В то же время закон предусматривает, что обязательный воинский учет касается только женщин с медицинским или фармацевтическим образованием.