Скандал із жінками в розшуку ТЦК: Федоров пояснив, що сталося

Міністр оборони України Михайло Федоров прокоментував скандал із військовим обліком жінок, який виник через дії одного з територіальних центрів комплектування у Харкові. За його словами, ситуація була наслідком технічної помилки, а не системної проблеми, і жодних штрафів чи санкцій до жінок не застосовували.

Скандал із військовим обліком жінок, який активно обговорювали у суспільстві, виник через технічний збій у роботі одного з районних ТЦК у Харкові. Як пояснив міністр оборони Михайло Федоров на пленарному засіданні Верховної Ради України 10 квітня, ситуація не була пов’язана з жодними змінами у законодавстві чи новими підходами до мобілізації.

"Я особисто в цьому питанні розбирався. Це була проблема технічна на боці Харківського ТЦК. На жодну жінку не накладений штраф, всі зняти обмеження, розшуки", — сказав Федоров.

Міністр підкреслив, що жодну жінку не було оштрафовано, а всі обмеження та статуси, пов’язані з розшуком, уже скасовані. Також було вжито заходів, щоб повністю виправити ситуацію та не допустити її повторення. У Міністерстві оборони уточнили, що проблема виникла через помилкове внесення даних до системи "Резерв+".

"Воно виникло через технічну помилку в одному з районних ТЦК — жінок поставили на військовий облік помилково. Знайшли 32 таких випадки", — додали у відомстві.

Всіх жінок, які були помилково внесені до обліку, планують повністю зняти з нього до кінця квітня. Передумовою скандалу стало звернення однієї з громадянок, яка заявила, що її безпідставно внесли до військового обліку, хоча вона не має відповідної спеціальності. Після цього було проведено службове розслідування.

У ході перевірки з’ясувалося, що некоректні дані могли бути внесені ще у 2021 році. Додатковий аналіз також виявив інші подібні випадки, пов’язані з формуванням записів у системі. У Сухопутних військах зазначили, що наразі в системі "Оберіг" немає технічної можливості повністю видаляти інформацію про громадян, які не є військовозобов’язаними.

Окремо підкреслюється, що жодних планів щодо примусової мобілізації жінок в Україні немає. У командуванні наголосили, що подібні заяви, які поширюються у мережі, не відповідають дійсності.

Нагадаємо, що в Україні зафіксували понад 30 випадків, коли жінки без військових або медичних спеціальностей опинилися у розшуку ТЦК. Більшість таких ситуацій пов’язували з одним із районних ТЦК у Харкові, де дані вносилися з помилками до реєстру. При цьому самі жінки стикалися з обмеженнями — від проблем із документами до неможливості виїзду за кордон.

Раніше ми також інформували, що причиною потрапляння жінок до розшуку могли стати помилки в реєстрах або технічні збої. Зокрема, у базах їх могли некоректно позначати як військовозобов’язаних, що автоматично запускало процедури обліку. Водночас закон передбачає, що обов’язковий військовий облік стосується лише жінок із медичною або фармацевтичною освітою.