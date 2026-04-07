Після хвилі випадків потрапляння жінок на військовий облік і надання їм статусу “у розшуку” ТЦК Фокус вирішив з'ясувати, коли це помилка, коли правомірно та що робити в такій ситуації далі. Адже важливо розрізняти баг системи та реальне законне внесення до обліку. Тож, адвокати пояснили, чи можуть жінок примусово ставити на військовий облік та куди звертатися у разі помилкового запису.

Під час мобілізації в Україні виникають ситуації, коли жінки, які ніколи не були у військкоматі та не стоять на обліку, бачать себе "у розшуку" ТЦК. Чи означає це, що жіноча мобілізація стає обов'язковою і правила змінилися? Чи можуть українкам відправляти повістки і чи реально оскаржити взяття на військовий облік? Фокус розпитав про це фахівців.

Мобілізація жінок в Україні — хто має стати на військовий облік 2026 року

Попри активні обговорення, процес мобілізації жінок в Україні на сьогодні не зазнав змін. У 2026 році держава не запроваджувала нових правил, які б робили призов українок до армії обов’язковим.

Водночас адвокати звернули увагу на важливий нюанс, який часто може викликати плутанину. Йдеться про різницю між мобілізацією та військовим обліком.

"Законодавство чітко розмежовує поняття мобілізації та військового обліку. Обов’язковому взяттю на військовий облік підлягають жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту", — пояснив Геннадій Капралов.

Як уточнив Капралов, жінки інших професій, наприклад, юристки, психологині, бухгалтерки, можуть бути взяті на облік лише за власним бажанням. Водночас сам факт перебування на обліку, навіть якщо йдеться про медичну професію, не означає автоматичного призову до армії.

Повістки та статус "у розшуку" — з чим можуть зіткнутися українки 2026 року

Останнім часом у соцмережах все частіше з’являються повідомлення від українок, які стверджують, що опинилися "у розшуку" ТЦК без зрозумілих підстав. За їхніми словами, вони не пов’язані ні з військовою службою, ні з медичною сферою.

Наприклад, українку Ірину, матір 8-місячної дитини, помилково поставили на військовий облік у ТЦК Вараського району Рівненщини, хоча вона має київську прописку і ніколи там не була. Їй присвоїли звання солдата та військово-облікову спеціальність "фельдшер", хоча освіту вона здобула за спеціальністю "менеджмент" і не проходила підготовки. При цьому в державній базі "Оберіг" її дані зазначені правильно, а помилку досі не виправлено.

Чи законні такі випадки та, чи можуть жінкам надсилати повістки?

Фахівці пояснили, що ТЦК та СП дійсно можуть надсилати жінкам повістки. Передусім це стосується тих, хто підлягає військовому обліку (медикам та фармацевтам). Як зазначив Геннадій Капралов, у більшості випадків йдеться не про призов, а про уточнення облікових даних, проходження військово-лікарської комісії або оформлення на військовий облік.

"Надсилання повісток таким категоріям жінок є правомірним. Водночас їхній зміст і мета відрізняються від мобілізаційних заходів щодо чоловіків, оскільки не пов’язані з обов’язковим призовом на військову службу. У більшості випадків такі повістки мають обліковий або уточнюючий характер", — розповів адвокат.

Проте, найбільше занепокоєння викликає статус "у розшуку". Як розповіли адвокати, українки дійсно можуть з цим зіштовхнутися.

"Щодо так званого "розшуку", слід зазначити, що в цьому контексті не йдеться про кримінальне переслідування" — зауважив Геннадій Капралов.

Цей статус має адміністративний характер. Як пояснила Юлія Антонюк, його можуть застосовувати у випадках, коли:

особа не з’явилася за повісткою;

не виконала обов’язки військового обліку;

не пройшла військово-лікарську комісію;

не оновила свої облікові дані.

"На практиці у 2026 році фіксуються випадки помилкового відображення статусу "у розшуку", що може бути пов’язано з технічними збоями або некоректною обробкою даних в електронних реєстрах", — додав Геннадій Капралов.

Помилка чи статус дійсний: як перевірити, чи перебуває жінка на військовому обліку

За словами адвоката Геннадія Капралова, перевірити свій статус можна кількома способами:

за допомогою електронного сервісу, зокрема "Резерв+";

звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

за запитом через Центр надання адміністративних послуг.

"Додатково можна скористатися застосунком "Дія", у якому відображається інформація про наявність адміністративних штрафів, зокрема за порушення правил військового обліку. Така інформація може опосередковано свідчити про наявність порушень або проблем із виконанням військово-облікових обов’язків", — розповів Геннадій Капралов.

За його словами, у 2026 році громадяни найчастіше використовують саме цифрові інструменти, щоб дізнатися свій військово-обліковий статус. Водночас він підтвердив, що використання таких сервісів не виключає ризику технічних збоїв або некоректного відображення даних, з чим і стикнулися раніше деякі українки.

Чи можна оскаржити взяття на військовий облік

Жінки мають можливість оскаржити рішення щодо їхнього взяття на військовий облік, якщо його ухвалено з порушенням закону або помилково. Зробити це можна через адміністративний порядок та суд.

"Рішення про взяття на військовий облік можна. Зокрема, через відсутність законних підстав, у тому числі якщо спеціальність особи не належить до медичної або фармацевтичної", — повідомив Геннадій Капралов.

Статус "у розшуку" — чи можуть жінки виїжджати за кордон

За словами адвокатів, сам по собі факт перебування жінки на військовому обліку не обмежує її право на виїзд за кордон.

"Обмеження можуть застосовуватися лише до осіб, які проходять військову службу (зокрема за контрактом), а також до окремих категорій державних службовців відповідно до спеціального законодавства", — зазначив Геннадій Капралов.

Якщо у жінки є відкриті питання з військовим обліком або вона має статус "у розшуку", це не означає заборону на виїзд за кордон. Але на практиці можуть виникати труднощі на кордоні. Зокрема, її можуть довше перевіряти, уточнювати дані або передавати інформацію відповідним органам. Через це іноді можуть траплятися затримки для з'ясування обставин під час перетину кордону.

Чи стане мобілізація жінок обов’язковою в Україні

Станом на 2026 рік, за словами Геннадія Капралова, жодних законодавчих ініціатив, які б передбачали обов’язкову жіночу мобілізацію, наразі не ухвалено.

"Державна політика в цьому питанні залишається незмінною та ґрунтується на принципі добровільності участі жінок у військовій службі", — наголосив він.

А адвокатка Юлія Антонюк нагадала про можливість розширення жіночої мобілізації в Україні. За її словами, держава рухається до моделі: "облік для всіх — мобілізація вибіркова".

Раніше Фокус писав, що українці, які не дотримуються правил військового обліку або мобілізації, можуть отримати штраф. Проте навіть після його сплати статус "у розшуку" іноді знову з’являється. Адвокати роз’яснили, як діяти в таких ситуаціях і чи може ТЦК накласти повторний штраф.