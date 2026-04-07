После волны случаев внесения женщин в воинский учет и предоставления им статуса "в розыске" ТЦК Фокус решил выяснить, когда это ошибка, когда правомерно и что делать в такой ситуации дальше. Ведь важно различать баг системы и реальное законное внесение в учет. Поэтому, адвокаты объяснили, могут ли женщин принудительно ставить на воинский учет и куда обращаться в случае ошибочной записи.

Во время мобилизации в Украине возникают ситуации, когда женщины, которые никогда не были в военкомате и не стоят на учете, видят себя "в розыске" ТЦК. Значит ли это, что женская мобилизация становится обязательной и правила изменились? Могут ли украинкам отправлять повестки и реально ли оспорить постановку на воинский учет? Фокус расспросил об этом специалистов.

Мобилизация женщин в Украине — кто должен стать на воинский учет в 2026 году

Несмотря на активные обсуждения, процесс мобилизации женщин в Украине на сегодня не претерпел изменений. В 2026 году государство не вводило новых правил, которые бы делали призыв украинок в армию обязательным.

Снимаются с розыска: Арахамия ответил, что будет с 2 млн уклонистов после реформы мобилизации

В то же время адвокаты обратили внимание на важный нюанс, который часто может вызвать путаницу. Речь идет о разнице между мобилизацией и военным учетом.

"Законодательство четко разграничивает понятия мобилизации и воинского учета. Обязательной постановке на воинский учет подлежат женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование", — пояснил Геннадий Капралов.

Как уточнил Капралов, женщины других профессий, например, юристки, психологини, бухгалтеры, могут быть взяты на учет только по собственному желанию. В то же время сам факт пребывания на учете, даже если речь идет о медицинской профессии, не означает автоматического призыва в армию.

Повестки и статус "в розыске" — с чем могут столкнуться украинки в 2026 году

В последнее время в соцсетях все чаще появляются сообщения от украинок, которые утверждают, что оказались "в розыске" ТЦК без понятных оснований. По их словам, они не связаны ни с военной службой, ни с медицинской сферой.

Например, украинку Ирину, мать 8-месячного ребенка, ошибочно поставили на воинский учет в ТЦК Варашского района Ровенской области, хотя она имеет киевскую прописку и никогда там не была. Ей присвоили звание солдата и военно-учетную специальность "фельдшер", хотя образование она получила по специальности "менеджмент" и не проходила подготовки. При этом в государственной базе "Оберіг" ее данные указаны правильно, а ошибка до сих пор не исправлена.

Женщина пожаловалась, что ее ошибочно поставили на воинский учет в ТЦК

Законны ли такие случаи и, могут ли женщинам присылать повестки?

Специалисты объяснили, что ТЦК и СП действительно могут присылать женщинам повестки. Прежде всего это касается тех, кто подлежит воинскому учету (медикам и фармацевтам). Как отметил Геннадий Капралов, в большинстве случаев речь идет не о призыве, а об уточнении учетных данных, прохождении военно-врачебной комиссии или оформлении на воинский учет.

"Отправка повесток таким категориям женщин является правомерной. В то же время их содержание и цель отличаются от мобилизационных мероприятий в отношении мужчин, поскольку не связаны с обязательным призывом на военную службу. В большинстве случаев такие повестки носят учетный или уточняющий характер", — рассказал адвокат.

Однако, наибольшее беспокойство вызывает статус "в розыске". Как рассказали адвокаты, украинки действительно могут с этим столкнуться.

"Относительно так называемого "розыска", следует отметить, что в этом контексте речь не идет об уголовном преследовании", — отметил Геннадий Капралов.

Никакой принудительной мобилизации женщин пока нет: в ВСУ сделали заявление

Этот статус имеет административный характер. Как пояснила Юлия Антонюк, его могут применять в случаях, когда:

лицо не явилось по повестке;

не выполнил обязанности воинского учета;

не прошло военно-врачебную комиссию;

не обновило свои учетные данные.

"На практике в 2026 году фиксируются случаи ошибочного отображения статуса "в розыске", что может быть связано с техническими сбоями или некорректной обработкой данных в электронных реестрах", — добавил Геннадий Капралов.

Ошибка или статус действительный: как проверить, находится ли женщина на воинском учете

По словам адвоката Геннадия Капралова, проверить свой статус можно несколькими способами:

с помощью электронного сервиса, в частности "Резерв+";

обращение в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

по запросу через Центр предоставления административных услуг.

"Дополнительно можно воспользоваться приложением "Дія", в котором отображается информация о наличии административных штрафов, в частности за нарушение правил воинского учета. Такая информация может косвенно свидетельствовать о наличии нарушений или проблем с выполнением военно-учетных обязанностей", — рассказал Геннадий Капралов.

Женщины могут через "Резерв+" проверить, состоят ли они на воинском учете

По его словам, в 2026 году граждане чаще всего используют именно цифровые инструменты, чтобы узнать свой военно-учетный статус. В то же время он подтвердил, что использование таких сервисов не исключает риска технических сбоев или некорректного отображения данных, с чем и столкнулись ранее некоторые украинки.

Можно ли обжаловать постановку на воинский учет

Женщины имеют возможность обжаловать решение об их постановке на воинский учет, если оно принято с нарушением закона или ошибочно. Сделать это можно через административный порядок и суд.

"Решение о постановке на воинский учет можно. В частности, из-за отсутствия законных оснований, в том числе если специальность лица не относится к медицинской или фармацевтической", — сообщил Геннадий Капралов.

Судебная практика показывает, что суды нередко становятся на сторону граждан: они могут признавать действия ТЦК незаконными и обязывать изъять лицо из соответствующих реестров

Статус "в розыске" — могут ли женщины выезжать за границу

По словам адвокатов, сам по себе факт пребывания женщины на воинском учете не ограничивает ее право на выезд за границу.

"Ограничения могут применяться только к лицам, которые проходят военную службу (в частности по контракту), а также к отдельным категориям государственных служащих в соответствии со специальным законодательством", — отметил Геннадий Капралов.

Если женщина имеет статус "в розыске", у нее могут возникнуть трудности при пересечении границы

Если у женщины есть открытые вопросы с воинским учетом или она имеет статус "в розыске", это не означает запрет на выезд за границу. Но на практике могут возникать трудности на границе. В частности, его могут дольше проверять, уточнять данные или передавать информацию соответствующим органам. Из-за этого иногда могут случаться задержки для выяснения обстоятельств при пересечении границы.

Станет ли мобилизация женщин обязательной в Украине

По состоянию на 2026 год, по словам Геннадия Капралова, никаких законодательных инициатив, которые бы предусматривали обязательную женскую мобилизацию, пока не принято.

"Государственная политика в этом вопросе остается неизменной и основывается на принципе добровольности участия женщин в военной службе", — подчеркнул он.

А адвокат Юлия Антонюк напомнила о возможности расширения женской мобилизации в Украине. По ее словам, государство движется к модели: "учет для всех — мобилизация выборочная".

Ранее Фокус писал, что украинцы, которые не соблюдают правила воинского учета или мобилизации, могут получить штраф. Однако даже после его уплаты статус "в розыске" иногда снова появляется. Адвокаты разъяснили, как действовать в таких ситуациях и может ли ТЦК наложить повторный штраф.