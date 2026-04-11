Знімуть до кінця квітня: що робити жінкам, яких помилково внесли до військового реєстру
Дані жінок, які були помилково внесені до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг", будуть видалені з бази до кінця квітня. Штраф, який могли нарахувати, не потрібно сплачувати, адже він не матиме має юридичних наслідків, наголосили в оборонному відомстві.
Жінок, що не підлягають військовому обліку, але які були внесені до "Оберегу" помилково, до кінця квітня знімуть з реєстру. Про це повідомили в Міноборони, опублікувавши алгоритм дій.
Наголошується, що повідомлення про штраф у "Резерв+" у таких випадках не є притягненням до адміністративної відповідальності і не має юридичних наслідків.
Якщо жінка отримала подібне повідомлення, потрібно звернутися:
- 1545 — урядова "гаряча лінія"
- 1512 — "гаряча лінія" Міноборони
Також подати звернення можна через мобільний застосунок урядового контактного центру "1545".Важливо
Проблема має точковий технічний характер та не є масовою, підкреслили в МО України. Також наголошується, що помилки вже виправляються, а усі подібні випадки будуть врегульовані до кінця поточного місяця.
Нагадаємо, що в Україні було зафіксовано десятки випадків, коли жінок без військових чи медичних спеціальностей помилково оголошували в розшук ТЦК та вносили до реєстру "ухилянтів".
Також Фокус писав, що Верховна Рада отримала на розгляд законопроєкт, який передбачає автоматичне виключення жінок з військового обліку у разі помилкового внесення. Документ також пропонує скасування штрафів за такі "помилки" та запровадження відповідальності для посадовців, які допустили незаконне включення.