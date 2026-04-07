У "Резерв+" появился статус, который блокирует отсрочку: в Минобороны дали объяснение

Статус "оперативный резерв", который украинцы массово начали замечать в приложении "Резерв+", неожиданно усложнил получение бронирования и отсрочки от мобилизации. Оказалось, что для государства такие граждане являются приоритетным ресурсом для пополнения армии, что автоматически ограничивает их возможности избежать призыва.

Как пишет издание "Судебно-юридическая газета", после апрельского обновления "Резерв+" многие пользователи увидели в своих профилях отметку "оперативный резерв", которая ранее либо не отображалась, либо оставалась без внимания.

Несмотря на задекларированную цель цифровизации — сделать воинский учет проще и понятнее — новые изменения фактически создали дополнительные барьеры. Статус "оперативный резерв" означает, что человек уже включен в специальный ресурс, из которого в первую очередь комплектуют военные подразделения. В него обычно попадают те, кто имеет военный опыт, проходил службу, учился на военной кафедре или обладает востребованной специальностью.

Юридически ситуация выглядит так: закон четко разграничивает военнослужащих, военнообязанных и резервистов. И если для военнообязанных предусмотрены механизмы бронирования (в частности для работников критически важных предприятий), то резервисты фактически выпадают из этой системы. Именно поэтому предприятия все чаще получают отказы, даже когда речь идет о стратегически важных работниках.

В материале также отметили, что суды уже начали формировать практику по таким случаям — и она не в пользу резервистов. Например, в одном из решений суд подтвердил: студент дневной формы обучения, который имеет статус резервиста, не может рассчитывать на отсрочку по общим основаниям. Причина проста — соответствующие нормы закона распространяются только на военнообязанных, но не на резервистов.

Более того, перечень оснований для отсрочки у резервистов значительно уже. Если для большинства граждан это может быть обучение, работа или другие обстоятельства, то для резерва — преимущественно только серьезные жизненные ситуации: состояние здоровья, содержание нескольких детей, уход за родственниками или другие семейные причины. Зато образование или научная деятельность в этом случае не учитываются.

Отдельные судебные решения также подчеркивают: статус оперативного резерва первой очереди фактически означает, что человек находится "в очереди" на мобилизацию. После завершения определенного периода после службы такие лица могут быть призваны без дополнительных ограничений, а их статус лишь усиливает вероятность этого.

В то же время существуют и единичные решения, которые трактуют ситуацию иначе. В частности, один из судов пришел к выводу, что прямого запрета на бронирование резервистов в законодательстве нет. В таком случае, если бронирование уже оформлено надлежащим образом, оно имеет приоритет, а призыв может быть признан незаконным. Однако такие случаи пока скорее исключение, чем правило.

И все же, на практике, если в профиле "Резерв+" появляется статус "оперативный резерв", подать заявку на бронирование через "Дію" становится невозможно — функция просто блокируется. Даже бумажные обращения часто не дают результата, поскольку соответствующие органы ссылаются на приоритетность этой категории для мобилизации.

Новый статус у "Резерв+": что об этом говорят в Министерстве обороны

Как пишет издание "РБК-Украина", в Министерстве обороны уверяют, что сам статус не является новым — он существовал и раньше, а сейчас лишь стал более заметным в цифровых сервисах. Там также отмечают, что никаких изменений в правилах бронирования не произошло, а речь идет об ограниченном круге лиц.

Кроме того, специалисты советуют гражданам внимательно проверять свои данные в "Резерв+" перед подачей каких-либо заявлений. Если обнаружен статус, ключевым вопросом становится не столько право на отсрочку, сколько законность самого включения в резерв.

"Важно, что никаких новых функций в этой части не вводилось, а действующие правила бронирования регулируются соответствующими нормативными актами", — отметили в Минобороны.

Ранее Фокус писал, что в Украине даже многодетные родители, лица с правом на отсрочку и бывшие военнопленные могут быть мобилизованы, если их статус не подтвержден документально. В частности. в ТЦК отмечают, что без представленных официальных справок человек формально считается подлежащим призыву, независимо от семейных или жизненных обстоятельств.

Напоминаем, что в конце 2025 года Министерство обороны Украины начало тестирование функции постановки на воинский учет через приложение "Резерв+". Благодаря новой возможности вскоре граждане смогут оформить учет дистанционно, без необходимости лично посещать территориальные центры комплектования и без громоздких бумажных процедур.