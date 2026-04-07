У "Резерв+" з'явився статус, який блокує відстрочку: в Міноборони дали пояснення

Статус "оперативний резерв", який українці масово почали помічати у застосунку "Резерв+", несподівано ускладнив отримання бронювання та відстрочки від мобілізації. Виявилося, що для держави такі громадяни є пріоритетним ресурсом для поповнення армії, що автоматично обмежує їхні можливості уникнути призову.

Як пише видання "Судово-юридична газета", після квітневого оновлення "Резерв+" багато користувачів побачили у своїх профілях позначку "оперативний резерв", яка раніше або не відображалася, або залишалася поза увагою.

Попри задекларовану мету цифровізації — зробити військовий облік простішим і зрозумілішим — нові зміни фактично створили додаткові бар’єри. Статус "оперативний резерв" означає, що людина вже включена до спеціального ресурсу, з якого насамперед комплектують військові підрозділи. До нього зазвичай потрапляють ті, хто має військовий досвід, проходив службу, навчався на військовій кафедрі або володіє затребуваною спеціальністю.

Відео дня

Юридично ситуація виглядає так: закон чітко розмежовує військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів. І якщо для військовозобов’язаних передбачені механізми бронювання (зокрема для працівників критично важливих підприємств), то резервісти фактично випадають із цієї системи. Саме тому підприємства дедалі частіше отримують відмови, навіть коли йдеться про стратегічно важливих працівників.

У матеріалі також зауважили, що суди вже почали формувати практику щодо таких випадків — і вона не на користь резервістів. Наприклад, в одному з рішень суд підтвердив: студент денної форми навчання, який має статус резервіста, не може розраховувати на відстрочку за загальними підставами. Причина проста — відповідні норми закону поширюються лише на військовозобов’язаних, але не на резервістів.

Ба більше, перелік підстав для відстрочки у резервістів значно вужчий. Якщо для більшості громадян це може бути навчання, робота чи інші обставини, то для резерву — переважно лише серйозні життєві ситуації: стан здоров’я, утримання кількох дітей, догляд за родичами або інші сімейні причини. Натомість освіта чи наукова діяльність у цьому випадку не враховуються.

Окремі судові рішення також підкреслюють: статус оперативного резерву першої черги фактично означає, що людина перебуває "в черзі" на мобілізацію. Після завершення визначеного періоду після служби такі особи можуть бути призвані без додаткових обмежень, а їхній статус лише підсилює ймовірність цього.

Водночас існують і поодинокі рішення, які трактують ситуацію інакше. Зокрема, один із судів дійшов висновку, що прямої заборони на бронювання резервістів у законодавстві немає. У такому випадку, якщо бронювання вже оформлене належним чином, воно має пріоритет, а призов може бути визнаний незаконним. Проте такі випадки наразі радше виняток, ніж правило.

Та все ж, на практиці, якщо у профілі "Резерв+" з’являється статус "оперативний резерв", подати заявку на бронювання через "Дію" стає неможливо — функція просто блокується. Навіть паперові звернення часто не дають результату, оскільки відповідні органи посилаються на пріоритетність цієї категорії для мобілізації.

Новий статус у "Резерв+": що про це кажуть у Міністерстві оборони

Як пише видання "РБК-Україна", у Міністерстві оборони запевняють, що сам статус не є новим — він існував і раніше, а зараз лише став більш помітним у цифрових сервісах. Там також наголошують, що жодних змін у правилах бронювання не відбулося, а йдеться про обмежене коло осіб.

Крім того, фахівці радять громадянам уважно перевіряти свої дані у "Резерв+" перед поданням будь-яких заяв. Якщо виявлено статус, ключовим питанням стає не стільки право на відстрочку, скільки законність самого включення до резерву.

"Важливо, що жодних нових функцій у цій частині не запроваджувалося, а чинні правила бронювання регулюються відповідними нормативними актами", — наголосили в Міноборони.

Раніше Фокус писав, що в Україні навіть багатодітні батьки, особи з правом на відстрочку та колишні військовополонені можуть бути мобілізовані, якщо їхній статус не підтверджений документально. Зокрема. уТЦК наголошують, що без поданих офіційних довідок людина формально вважається такою, що підлягає призову, незалежно від сімейних чи життєвих обставин.

Нагадуємо, що наприкінці 2025 року Міністерство оборони України розпочало тестування функції постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+". Завдяки новій можливості незабаром громадяни зможуть оформити облік дистанційно, без необхідності особисто відвідувати територіальні центри комплектування та без громіздких паперових процедур.