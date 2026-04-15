Чарівного рішення немає: Жорін назвав чинники, що змінять хід війни

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що єдиного чудодійного рішення, яке б могло змінити хід війни, не існує.

Рецепт успіху залежить не від F-16 або далекобійних ракет, а передбачає насамперед цілий комплекс заходів, написав військовий у соцмережі.

"50 тисяч росіян на місяць втратами — хороше і цілком реальне завдання, проте не єдине. Не менш важлива історія в повній зупинці ворожих військ хоча б по лінії зіткнення, яка є на сьогоднішній день. Якщо вони хоча б кілька місяців не просуватимуться взагалі, це змінить хід подій і тон нашої з ними розмови", — наголосив він.

Крім того, пише Жорін, удари по російській території, що знищують їхні виробництва та економіку, мають значний вплив на ситуацію.

"Ось цей комплекс дійсно може все змінити. Але на щось одне потрібно перестати розраховувати", — резюмував військовий.

Буквально сьогодні ж міністр оборони Михайло Федоров на відкритті 34-го Рамштайна заявляв, що кожен кілометр української землі дається ворогові величезними втратами, з якими в Росії традиційно не рахуються.

За його словами, РФ втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині — в середньому 428: втрати ворога перевищують темпи їхньої мобілізації.

У грудні минулого року Жорін висловився про перемир'я з Росією. Підполковник ЗСУ говорив, що зупинка бойових дій можлива тільки на тій смузі, де стоятимуть війська на момент введення перемир'я. Він підкреслив, що Україна не має права віддавати будь-які частини своїх територій іншим державам, зокрема Росії, відповідно до Конституції:

"У нас є Конституція, і ми не маємо права віддавати свої землі іншим державам — навіть якщо їхні війська тимчасово там перебувають".

Раніше Максим Жорін обурювався, що в Україні немає стабільної позиції щодо врегулювання питання порушників військового обліку. Він пропонує карати порушників жорсткіше: наприклад, застосовувати соціальні та економічні обмеження до "ухильників".

