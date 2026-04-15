Волшебного решения нет: Жорин назвал факторы, которые изменят ход войны

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что единственного чудодейственного решения, которое бы могло изменить ход войны, не существует.

Рецепт успеха зависит не от F-16 или дальнобойных ракет, а предполагает в первую очередь целый комплекс мер, написал военный в соцсети.

"50 тысяч россиян в месяц потерями — хорошая и вполне реальная задача, однако не единственная. Не менее важна история в полной остановке вражеских войск хотя бы по линии столкновения, которая есть на сегодняшний день. Если они хотя бы несколько месяцев не будут продвигаться вообще, это изменит ход событий и тон нашего с ними разговора", — подчеркнул он.

Кроме того, пишет Жорин, удары по российской территории, уничтожающие их производства и экономику, оказывают значительное влияние на ситуацию.

"Вот этот комплекс действительно может все изменить. Но на что-то одно нужно перестать рассчитывать", — резюмировал военный.

Буквально сегодня же министр обороны Михаил Федоров на открытии 34-го Рамштайна заявлял, что каждый километр украинской земли дается врагу огромными потерями, с которыми в России традиционно не считаются.

По его словам, РФ теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области — в среднем 428: потери врага превышают темпы их мобилизации.

В декабре прошлого года Жорин высказался о перемирии с Россией. Подполковник ВСУ говорил, что остановка боевых действий возможна только по той полосе, где будут стоять войска на момент введения перемирия. Он подчеркнул, что Украина не имеет права отдавать какие-либо части своих территорий другим государствам, в том числе России, в соответствии с Конституцией:

"У нас есть Конституция, и мы не имеем права отдавать свои земли другим государствам — даже если их войска временно там находятся".

Ранее Максим Жорин возмущался, что в Украине нет стабильной позиции по урегулированию вопроса нарушителей воинского учета. Он предлагает наказывать нарушителей более жестко: например, применять социальные и экономические ограничения к "уклонистам".

Напомним, в Минобороны Украины анонсировали новую модель ведения войны.