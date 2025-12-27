"Официальную передачу хоть какой-то части территорий считаю госизменой": Жорин озвучил сценарий перемирия

Подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин назвал единственный возможный сценарий остановки боевых действий.

Военный считает, что остановка боевых действий возможна только по той полосе, где будут стоять войска на момент введения перемирия. Об этом Максим Жорин рассказал в своем Telegram-канале.

"Я не вижу других возможных вариантов остановки боевых действий, кроме как по той полосе, где будут стоять войска на момент перемирия", — отметил военный.

По словам Жорина, Украина не имеет права отдавать какие-либо части своих территорий другим государствам, в том числе России, в соответствии с Конституцией.

"У нас есть Конституция, и мы не имеем права отдавать свои земли другим государствам — даже если их войска временно там находятся", — подчеркнул военный.

Відео дня

Жорин объяснил, что перемирие на поле боя в Украине, вероятно, будет временным. Поэтому украинцам придется готовиться к вероятному продолжению конфликта.

Скриншот | сообщение Максима Жорина о сценарии перемирия

Мирный план США: последние новости

26 декабря, как передает "Новости.LIVE", президент Владимир Зеленский сообщил, что мирный план согласован на 90%. Также украинский лидер анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом для финального обсуждения ключевых моментов договоренностей.

Также 26 декабря издание Axios сообщило, что Зеленский готов провести референдум по мирному плану. Однако для этого нужно, чтобы РФ согласилась на перемирие.

Дональд Трамп в интервью Politico прокомментировал мирный план Зеленского, заявив, что окончательное решение зависит от него.

Напомним, 17 декабря экс-глава ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предупредил, что после перемирия Украине может угрожать гражданская война. По его словам, возвращение украинских военных после прекращения боевых действий может стать новым вызовом для общества.