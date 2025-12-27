"Офіційну передачу хоч якоїсь частини територій вважаю держзрадою": Жорін озвучив сценарій перемир'я

Підполковник Збройних сил України, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін назвав єдиний можливий сценарій зупинення бойових дій.

Військовий вважає, що зупинення бойових дій можливе лише по тій смузі, де стоятимуть війська на момент запровадження перемир'я. Про це Максим Жорін розповів у своєму Telegram-каналі.

"Я не бачу інших можливих варіантів зупинки бойових дій, окрім як по тій смузі, де будуть стояти війська на момент перемирʼя", — зазначив військовий.

За словами Жоріна, Україна не має права віддавати будь-які частини своїх територій іншим державам, у тому числі Росії, відповідно до Конституції.

"У нас є Конституція, і ми не маємо права віддавати свої землі іншим державам — навіть якщо їхні війська тимчасово там перебувають", — наголосив військовий.

Жорін пояснив, що перемир'я на полі бою в Україні, ймовірно, буде тимчасовим. Тому українцям доведеться готуватися до ймовірного продовження конфлікту.

Скриншот | допис Максима Жоріна про сценарій перемир'я

Мирний план США: останні новини

26 грудня, як передає "Новини.LIVE", президент Володимир Зеленський повідомив, що мирний план узгоджений на 90%. Також український лідер анонсував зустріч з президентом США Дональдом Трампом для фінального обговорення ключових моментів домовленостей.

Також 26 грудня видання Axios повідомило, що Зеленський готовий провести референдум щодо мирного плану. Однак для цього потрібно, аби РФ погодилася на перемир'я.

Дональд Трамп в інтерв'ю Politico прокоментував мирний план Зеленського, заявивши, що остаточне рішення залежить від нього.

Нагадаємо, 17 грудня ексголовком ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний попередив, що після перемир'я Україні може загрожувати громадянська війна. За його словами, повернення українських військових після припинення бойових дій може стати новим викликом для суспільства.