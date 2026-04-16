Z-блогер "Воєвода" розкрив ім'я українського льотчика, який у 2023 році нібито перейшов на бік РФ

Заяву провоєнний блогер Олексій Земцов, автор ТГ-каналу "Воєвода мовить" зробив перед своїм нібито самогубством. Як з'ясували журналісти, льотчик-перебіжчик нібито живе в Москві.

Це єдиний відомий випадок переходу українського військового льотчика на російську сторону. Переліт організовував сам Земцов, розповів він у зверненні. Про це ж у 2023 році писало, зокрема, держагентство ТАСС — із посиланням на того ж Олексія Земцова. Видання Astra провело розслідування.

"Давайте я вже нарешті озвучу, хто це був. Майор Петро Орловський, 2011-го року випуску Харківського інституту повітряних сил. Подальшу долю його не знаю. Що зараз із ним, не знаю. Займалися з ним відповідні органи, тому сказати вам особливо нічого. Завербував я ще його у 2022-му році, на самому початку. Вивести його вийшло тільки у 2023-му", — розповів "Воєвода".

Судячи з інформації із соцмереж 35-річного Петра Орловського, які вивчила ASTRA, той жив у Борисполі і справді служив у ЗСУ. Рідним містом в акаунтах вказано Харків. У 2017 році в українських ЗМІ була хвиля публікацій про те, що "синові українського льотчика Петра Орловського Миколі необхідний дорогий курс лікування в 25 тисяч доларів". Сторінка збору для сина Петра Орловського у Facebook існує досі. Дитина померла 2019 року.

Петро Орловський збирав гроші на лікування сина Фото: Скриншот

Людина, близька до оточення Орловського, заявила журналістам, що той зараз перебуває не в Україні. Він не виходив на зв'язок уже дуже довгий час, але "давав зрозуміти, що живий". Джерело, яке попросило про анонімність, вважає, що Орловський, можливо, "десь у Європі".

При цьому в злитих базах даних зазначено, що Петровський живе в Москві. 3 вересня 2025 року він зареєструвався як індивідуальний підприємець, основним видом діяльності якого вказано ремонт комп'ютерів. 13 квітня 2026 року його ІП було ліквідовано.

На дзвінки ASTRA Орловський не відповів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про російського блогера Олексія Земцова. Той заявив, що планує накласти на себе руки через конфлікт з командуванням і тиск з боку високопоставлених чиновників. При цьому 16 квітня росЗМІ стали писати, що він імовірно живий. Його шукають силовики, а колишні дружина й ексколеги звинувачують блогера в крадіжці грошей зі зборів на потреби фронту

Z-блогер і льотчик ударного вертольота Ка-52 Олексій Земцов ("Воєвода віщає"), який напередодні заявив про намір накласти на себе руки через тиск начальства, "на зв'язку, живий-здоровий", стверджує близький до ПКС провоєнний блогер Ілля Туманов (Fighterbomber).

Колишня дружина "Воєводи" Анна Полінко в розмові з Astra заявила, що він "брехун", який "ніколи б із собою нічого не зробив". За її словами, Земцов систематично привласнював собі кошти зі зборів на потреби російських військових.

"Ви нічого не знаєте, він жив на широку ногу, він у "Редіссоні" на ці гроші номери знімав", — сказала Полінко.

Земцов не перший російський провоєнний блогер, у якого почалися проблеми на Батьківщині. У лютому 2025 року колишнього головного редактора пропагандистського каналу Readovka Олексія Костильова заарештували в РФ. Костильову закидають нецільове витрачання коштів обсягом більш ніж 1 млн рублів.