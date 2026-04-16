Z-блогер "Воевода" раскрыл имя украинского летчика, который в 2023 году якобы перешел на сторону РФ

Заявление провоенный блогер Алексей Земцов, автор ТГ-канала "Воевода вещает" сделал перед своим якобы самоубийством. Как выяснили журналисты, летчик-перебежчик якобы живет в Москве.

Это единственный известный случай перехода украинского военного летчика на российскую сторону. Перелет организовывал сам Земцов, рассказал он в обращении. Об этом же в 2023 году писало в том числе госагентство ТАСС — со ссылкой на того же Алексея Земцова. Издание Astra провело расследование.

"Давайте я уже наконец-то озвучу, кто это был. Майор Петр Орловский, 2011-го года выпуска Харьковского института воздушных сил. Дальнейшую судьбу его не знаю. Что сейчас с ним, не знаю. Занимались с ним соответствующие органы, поэтому сказать вам особо нечего. Завербовал я еще его в 2022-м году, в самом начале. Вывести его получилось только в 2023-м", — рассказал "Воевода".

Відео дня

Судя по информации из соцсетей 35-летнего Петра Орловского, которые изучила ASTRA, тот жил в Борисполе и действительно служил в ВСУ. Родным городом в аккаунтах указан Харьков. В 2017 году в украинских СМИ была волна публикаций, о том, что "сыну украинского летчика Петра Орловского Николаю необходим дорогостоящий курс лечения в 25 тысяч долларов". Страница сбора для сына Петра Орловского в Facebook существует до сих пор. Ребенок скончался в 2019 году.

Петр Орловский собирал деньги на лечение сына Фото: Скриншот

Человек, близкий к окружению Орловского, заявил журналистам, что тот сейчас находится не в Украине. Он не выходил на связь уже очень долгое время, но "давал понять, что жив". Источник, попросивший об анонимности, считает, что Орловский, возможно, "где-то в Европе".

При этом в слитых базах данных указано, что Петровский живет в Москве. 3 сентября 2025 года он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, основным видом деятельности которого указан ремонт компьютеров. 13 апреля 2026 года его ИП было ликвидировано.

На звонки ASTRA Орловский не ответил.

Напомним, ранее Фокус писал про российского блогера Алексея Земцова. Тот заявил, что планирует покончить с собой из-за конфликта с командованием и давления со стороны высокопоставленных чиновников. При этом 16 апреля росСМИ стали писать, что он вероятно жив. Его ищут силовики, а бывшие жена и экс-коллеги обвиняют блогера в воровстве денег со сборов на нужды фронта

Z-блогер и летчик ударного вертолета Ка-52 Алексей Земцов ("Воевода вещает"), накануне заявивший о намерении покончить с собой из-за давления начальства, "на связи, жив-здоров", утверждает близкий к ВКС провоенный блогер Илья Туманов (Fighterbomber).

Бывшая жена "Воеводы" Анна Полинко в разговоре с Astra заявила, что он "лжец", который "никогда бы с собой ничего не сделал". По ее словам, Земцов систематически присваивал себе средства со сборов на нужды российских военных.

"Вы ничего не знаете, он жил на широкую ногу, он в "Рэдиссоне" на эти деньги номера снимал", — сказала Полинко.

Земцов не первый российский провоенный блогер, у которого начались проблемы на Родине. В феврале 2025 года бывшего главреда пропагандистского канала Readovka Алексея Костылева арестовали в РФ. Костылеву вменяют нецелевое расходование средств объемом более чем 1 млн рублей.