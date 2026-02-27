Экс-главреда пропагандистского канала Readovka Алексея Костылева арестовали в РФ

В августе прошлого года Readovka объявила о смене собственника. Но Костылев продолжан заниматься другими медиапроектами. Сейчас его задержали по делу о мошенничестве на миллион рублей.

Алексея Костылева задержали в его доме в Смоленской области. В помещении сразу же провели обыски. Костылеву вменяют нецелевое расходование средств объемом более чем 1 млн рублей. Речь идет о фейковых отчетах при тратах грантовых денег. Сейчас Костылев находится в Москве. Фокус выяснил все, что известно об этом известном кремлевском пропагандисте.

Костылев в компании Соловьева и племянницы Путина Анны Цивилевой Фото: Соцсети

Костылева отправили в изолятор временного содержания. Тверской районный суд Москвы должен выбрать ему меру пресечения. В качестве наказания статья УК РФ о "мошенничестве в особо крупном размере" предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

РосСМИ сообщают, что силовиков интересует также окружение Костылева и их интересует, кто из сотрудников причастен к хищению средств. Причем, что многие продолжают трудиться в холдинге в том числе в топ-менеджменте, занимая директорские позиции. Также под подозрением люди, которые обеспечивали диалог между властями, изданием и другими проектами.

При этом редакция Readovka уже поспешно сообщила, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью их информационных ресурсов. Но все руководство медиахолдинга оказывает "максимальное содействие" следствию в рамках расследования дела Костылева.

При этом команда выразила благодарность бывшему главному редактору.

"Мы ценим его вклад в формирование патриотической повестки в российской медиасреде. Мы благодарны ему за многолетнюю совместную работу. Он многое дал нашей команде в профессиональном и человеческом плане", - заявили бывшие соратники Костылева и сотрудники издания Readovka.

Алексей Костылев и Readovka – что известно

Алексей Костылев — создатель пропагандистского росСМИ Readovka. Издание начинало работу как региональное медиа Смоленской области. Затем стало федеральным, а после 2022 года сменило критику на исключительно патриотические и пропагандистские новости.

Летом 2024 года Костылев в Кремле получил орден "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

Алексей Костылев даже получил орден за свою деятельность Фото: Соцсети

А в октябре 2024 года он попал в реанимацию после тяжелого ДТП на квадроцикле в Смоленской области, но впоследствии пришел в сознание. В августе 2025 года Readovka объявила о смене собственника. Новым владельцем стал Андрей Ткаченко, который до 2024 года был начальником управления близкой к Кремлю АНО "Диалог Регионы". Создатель холдинга Алексей Костылев собирался заняться "развитием других своих проектов, которые не связаны с медиаресурсами Readovka", говорилось в заявлении издания. Костылев и его уже бывшее детище с 2023 года находится, среди прочего, под санкциями Канады.

Напомним, ранее российский пропагандист Соловьев пригрозил ракетным ударом по заводам Starlink Илона Маска.

Примечательно, но именно Владимир Соловьев теперь занимается "чисткой" в рядах своих бывших коллег-пропагандистов, которые стали неугодны Кремлю.