Ексголовреда пропагандистського каналу Readovka Олексія Костильова заарештували в РФ

У серпні минулого року Readovka оголосила про зміну власника. Але Костилєв продовжив займатися іншими медіапроєктами. Зараз його затримали у справі про шахрайство на мільйон рублів.

Олексія Костильова затримали в його будинку в Смоленській області. У помешканні одразу ж провели обшуки. Костильову закидають нецільове витрачання коштів обсягом понад 1 млн рублів. Йдеться про фейкові звіти під час витрачання грантових грошей. Зараз Костильов перебуває в Москві. Фокус з'ясував усе, що відомо про цього відомого кремлівського пропагандиста.

Костилєв у компанії Соловйова і племінниці Путіна Анни Цивілєвої Фото: Соцсети

Костильова відправили в ізолятор тимчасового тримання. Тверський районний суд Москви має обрати йому запобіжний захід. Як покарання стаття КК РФ про "шахрайство в особливо великому розмірі" передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до 10 років зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів.

РосЗМІ повідомляють, що силовиків цікавить також оточення Костилєва і їх цікавить, хто зі співробітників причетний до розкрадання коштів. Причому, що багато хто продовжує працювати в холдингу, зокрема в топ-менеджменті, обіймаючи директорські позиції. Також під підозрою люди, які забезпечували діалог між владою, виданням та іншими проектами.

Водночас редакція Readovka вже поспішно повідомила, що кримінальна справа не пов'язана з видавничим бізнесом і діяльністю їхніх інформаційних ресурсів. Але все керівництво медіахолдингу надає "максимальне сприяння" слідству в рамках розслідування справи Костильова.

При цьому команда висловила подяку колишньому головному редактору.

"Ми цінуємо його внесок у формування патріотичного порядку денного в російському медіасередовищі. Ми вдячні йому за багаторічну спільну роботу. Він багато чого дав нашій команді в професійному і людському плані", — заявили колишні соратники Костильова і співробітники видання Readovka.

Олексій Костильов і Readovka — що відомо

Олексій Костильов — творець пропагандистського росЗМІ Readovka. Видання починало роботу як регіональне медіа Смоленської області. Потім стало федеральним, а після 2022 року змінило критику на виключно патріотичні та пропагандистські новини.

Влітку 2024 року Костильов у Кремлі отримав орден "За заслуги перед Вітчизною" 2-го ступеня.

Олексій Костильов навіть отримав орден за свою діяльність Фото: Соцсети

А в жовтні 2024 року він потрапив до реанімації після важкої ДТП на квадроциклі в Смоленській області, але згодом прийшов до тями. У серпні 2025 року Readovka оголосила про зміну власника. Новим власником став Андрій Ткаченко, який до 2024 року був начальником управління близької до Кремля АНО "Діалог Регіони". Засновник холдингу Олексій Костильов збирався зайнятися "розвитком інших своїх проєктів, які не пов'язані з медіаресурсами Readovka", ішлося в заяві видання. Костильов і його вже колишнє дітище з 2023 року перебуває, серед іншого, під санкціями Канади.

Нагадаємо, раніше російський пропагандист Соловйов пригрозив ракетним ударом по заводах Starlink Ілона Маска.

Примітно, але саме Володимир Соловйов тепер займається "чищенням" у лавах своїх колишніх колег-пропагандистів, які стали неугодні Кремлю.