Пилот РФ и Z-блогер Земцов пригрозил самоубийством: какая причина и что с ним сейчас (видео)

Российский военный пилот и Z-блогер Алексей Земцов заявил, что планирует покончить с жизнью из-за конфликта с командованием и давления со стороны высокопоставленных чиновников. Об этом он сообщил в видеообращении, где также рассказал о преследовании после критических публикаций.

Российский летчик вертолета Ка-52, старший лейтенант и автор Z-канала "Воевода вещает" Алексей Земцов записал видео, в котором заявил о намерении покончить с жизнью из-за обвинений в дискредитации ВС РФ, сообщает Meduza 16 апреля.

По состоянию на момент публикации подтверждений того, что он совершил самоубийство, не было. Земцов рассказал, что до осени 2023 года выполнял боевые вылеты с аэродрома в Бердянске. Он создал собственный канал "Воевода вещает", что, по его словам, вызвало недовольство у генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, который тогда командовал 11-й армией ВВС и ПВО РФ.

Из-за публикаций Земцова отстранили от полетов. Он также утверждал, что командование негативно отреагировало на его старый пост, где говорилось о том, что летчиков Су-34 после боевых заданий заставляют заниматься строевой подготовкой.

Осенью 2025 года Земцов узнал об измене жены с его помощником по телеграм-каналу. По его словам, он избил мужа, после чего был арестован и провел в СИЗО 4,5 месяца по обвинениям в угрозах убийством, вымогательстве и повреждении имущества.

Весной 2026 года, по словам Земцова, командир части помог ему выйти из СИЗО, но впоследствии его перевели в штурмовое подразделение. 4 апреля он опубликовал фото некачественной каски, которую выдали военному, который должен был выполнять боевые задачи.

После этого, по его словам, начались проверки, и его заставили написать опровержение с обещанием избежать последствий. Впоследствии его снова пытались вернуть в СИЗО и обвинить в дискредитации армии.

В обращении летчик попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина разобраться с военными следователями, которых он обвинил в давлении и принудительном получении показаний. Кроме того, Земцов сообщил, что передает свой телеграм-канал другому блогеру.

Позже появилась информация от телеграм-канала Shot, что Земцов жив. По их данным, его удалось отговорить от самоубийства. Однако он самовольно покинул воинскую часть и находится в розыске.

