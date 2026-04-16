Пілот РФ і Z-блогер Земцов пригрозив самогубством: яка причина та що з ним зараз (відео)

Російський військовий пілот і Z-блогер Олексій Земцов заявив, що планує покінчити з життям через конфлікт із командуванням і тиск з боку високопосадовців. Про це він повідомив у відеозверненні, де також розповів про переслідування після критичних публікацій.

Російський льотчик гелікоптера Ка-52, старший лейтенант і автор Z-каналу "Воевода вещает" Олексій Земцов записав відео, в якому заявив про намір покінчити з життям через звинувачення у дискредитації ЗС РФ, повідомляє Meduza 16 квітня.

Станом на момент публікації підтверджень того, що він здійснив самогубство, не було. Земцов розповів, що до осені 2023 року виконував бойові вильоти з аеродрому в Бердянську. Він створив власний канал "Воевода вещает", що, за його словами, викликало невдоволення у генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, який тоді командував 11-ю армією ВПС і ППО РФ.

Через публікації Земцова відсторонили від польотів. Він також стверджував, що командування негативно відреагувало на його старий пост, де йшлося про те, що льотчиків Су-34 після бойових завдань змушують займатися стройовою підготовкою.

Восени 2025 року Земцов дізнався про зраду дружини з його помічником по телеграм-каналу. За його словами, він побив чоловіка, після чого був заарештований і провів у СІЗО 4,5 місяця за звинуваченнями у погрозах убивством, вимаганні та пошкодженні майна.

Навесні 2026 року, за словами Земцова, командир частини допоміг йому вийти з СІЗО, але згодом його перевели до штурмового підрозділу. 4 квітня він опублікував фото неякісної каски, яку видали військовому, що мав виконувати бойові завдання.

Після цього, за його словами, почалися перевірки, і його змусили написати спростування з обіцянкою уникнути наслідків. Згодом його знову намагалися повернути до СІЗО та звинуватити у дискредитації армії.

У зверненні льотчик попросив голову Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна розібратися з військовими слідчими, яких він звинуватив у тиску та примусовому отриманні свідчень. Крім того, Земцов повідомив, що передає свій телеграм-канал іншому блогеру.

Пізніше з’явилася інформація від телеграм-каналу Shot, що Земцов живий. За їхніми даними, його вдалося відмовити від самогубства. Однак він самовільно залишив військову частину і перебуває в розшуку.

