У ЗС РФ комполку "Старіна" застрелив комбата "Сєдого", а потім його убили невідомі, — медіа (фото)

У 5-ій бригаді 51 армії російського війська пів року тому стався конфлікт між двома офіцерами — комбатом на прізвисько "Сєдой" та комполку на прізвисько "Старіна", розповіли медіа. Під час конфлікту "Старіна" застрелив "Сєдого", але його за це навіть не арештували. Після цього стрілець прожив ще три місяці, а далі його не стало. Що відбувається у російській армії та який конфлікт виник у підрозділі на Донбасі?

23 квітня (згодом уточнили — 24 квітня) в окупованій Волновасі поховають командира 2-го батальйону 95 полку 5 бригади 51 армії ЗС РФ Юрія Буракова "Сєдого", ідеться у матеріалі порталу "Мілітарний". Журналісти звернули увагу на повідомлення російського активіста Петра Лундстрем, який написав про церемонію: поховання відбудеться через пів року після дати смерті. Тим часом з загиблим пов'язане розслідування росЗМІ Astra, яке встановило ім'я убивці — ним виявився командир 95 полку Дмитро Іванкевич "Старіна", підлеглим якого був "Сєдой". З'ясувалось, що з інцидентом пов'язані історії про знущання з солдатів, які відбувались саме у 5 бригаді ЗС РФ.

Інцидент відбувся у липні 2025 року, вказано у дописі Astra за 23 квітня. Загиблий — колишній працівник спецслужби РФ Бураков, який пішов добровольцем у російську армію. Йому начебто стало відомо про факти знущання та катування солдатів, які відбувались у 5 бригаді російської армії (і ще у 110 бригаді). Комбат прибув за викликом до комполку і при цьому ніс заяву на переведення в інший підрозділ, але після цього зник: офіційно заявлялось, що він начебто втік. Тим часом Лундстрем заявив, що "Сєдого" застрелили, і співучасниками є троє осіб — комполка "Старіна" і також військові "Ястреб" та "Сухой".

Інциденти в армії РФ — командир 2 батальйону 95 полку Юрій Бураков "Сєдой" Фото: Telegram

Після зникнення комбата почалось розслідування, але комполку не арештували, хоч він з'явився з повинною та розповів, де лежить тіло та як вчинив злочин. Згодом, у листопаді 2025 року, Дмитро Іванкевич "Старіна" також загинув — його відшукали з чотирма кулями в тілі.

Інциденти в армії РФ — командир 95 полку Дмитро Іванкевич "Старіна" Фото: Telegram

Тим часом розслідувачі пояснили, що справа пов'язана з катуваннями у російській армії. Зокрема, саме влітку з'явились кадри зі скаргами солдат 5 окремої мотострілецької бригади в/ч 41698 армії "ДНР" і аналогічні звернення солдатів 5 та 110 бригад. Фігуранти скаржились, що офіцери влаштували справжній "концтабір" для солдатів: карали тих, хто не хотів іти на штурми та не ділився грошима.

Також зауважується, що саме у такому "концтаборі" на Петровській шахті під Донецьком катували американського Z-військкора Рассела Бентлі, якого убили у квітні 2024 року.

Інциденти в армії РФ — американський Z-військор Рассел Бентлі "Техас" Фото: Telegram

Зазначимо, 20 квітня 2024 року розвідка Британії розповіла про ще один інцидент в армії РФ. З'ясувалось, що у підрозділі "Шторм-Z" почався конфлікт і під час стрілянини загинуло 11 осіб. Тим часом у квітні 2026 агенти руху "Атеш" повідомили, що через тиск командування підрозділи ЗС РФ під Куп'янськом перебувають у стані психологічного зриву.

