"Воювати замість піхоти будуть наші роботи": "Флеш" заявив про бум НРК в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава робить ставку на масштабне розширення використання наземних роботизованих комплексів. На думку радник міністра оборони Сергія "Флеша" Бескреснова, саме роботи можуть суттєво змінити хід бойових дій і стати відповіддю на обмежені людські ресурси України

Як пояснив президент на своїй сторінці у Facebook 27 квітня, під час засідання Ставки обговорили кілька ключових напрямів. Передусім йшлося про розвиток наземних роботизованих комплексів, які зараз стають одним із найбільш затребуваних інструментів на фронті. Обсяги їх закупівель уже перевищують показники минулого року, і ця тенденція лише посилюється. За словами глави держави, важливо, щоб виробництво і постачання не відставали від реальних потреб підрозділів, тому військовому керівництву доручено регулярно оцінювати ситуацію на місцях.

Окремий блок стосувався захисту від балістичних ракет, і як йдеться в дописі високопосадовця, Україна працює над тим, щоб забезпечити стабільні поставки необхідних засобів протиракетної оборони. Ба більше, країна шукає додаткові рішення — як серед міжнародних партнерів, так і у власних розробках. Очікується, що вже найближчим часом обсяги допомоги відповідатимуть раніше досягнутим домовленостям.

Також на Ставці заслухали доповіді розвідки щодо ситуації в Росії. За оцінками українських служб, економіка країни-агресора поступово слабшає, зокрема фіксується погіршення ключових показників і втрати на експортних ринках.

"Попри намагання російського керівництва використати війну в Ірані для виправлення фінансової ситуації, реальні результати для Росії негативні. Зокрема, наші далекобійні санкції на це працюють. Будемо продовжувати наш тиск на агресора", — пише Зеленський.

В Україні збільшать обсяг контрактування НРК — реакція "Флеша"

Реагуючи на заяву президента, Сергій Бескреснов звернув увагу, що в Україні вже сформувався потужний напрям розробки наземних роботизованих систем. За його словами, над цим працюють десятки команд, які створюють різні моделі, і частина з них уже відповідає міжнародним стандартам.

Також він визнав, що раніше інтерес до цієї теми певною мірою згасав, однак зараз вона знову виходить на перший план. На думку експерта, саме такі технології здатні змінити підхід до ведення наземної війни, адже вони дозволяють частково замінити людей у найнебезпечніших умовах.

"І зараз я дуже радий, що ця тема стає нашим пріоритетом. У нас немає стільки мобілізаційного ресурсу, як у ворога. Тому воювати замість піхоти будуть наші роботи. Ні, це не фантастика, це те, що вже демонструють багато бригад", — пише він у своїй публікації на сторінці в Telegram.

Та все, на його переконання, навіть у разі знищення техніки її втрати не можна порівнювати з людськими.

"Чи буде ворог знищувати НРК? Звичайно, буде. Чи вартує одне життя нашого солдата навіть 100 НРК? Звичайно, ні. Це лише залізо", — додав він.

Нагадаємо, що, як писало видання CNN, українські військові ще торік вперше взяли в полон російських окупантів за допомогою наземних роботів і дронів без участі піхоти, і з того часу такі операції стали звичною практикою. Військові зазначають, що НРК допомагають стримувати ворога та зберігати життя бійців, тому їх використання планують активно розширювати.

Раніше засновник школи НРК 3-го армійського корпусу (АК) Віктор Павлов розповідав Фокусу, що на передовій НРК стали ефективною альтернативою пікапам для виконання бойових завдань, навіть попри обмежений термін служби. За його словами, їхня вартість та технічні особливості дозволяють швидше доставляти обладнання та виконувати розвідку без ризиків для особового складу.