"Воевать вместо пехоты будут наши роботы": "Флеш" заявил о буме НРК в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство делает ставку на масштабное расширение использования наземных роботизированных комплексов. По мнению советник министра обороны Сергея "Флеша" Бескреснова, именно роботы могут существенно изменить ход боевых действий и стать ответом на ограниченные человеческие ресурсы Украины

Как пояснил президент на своей странице в Facebook 27 апреля, во время заседания Ставки обсудили несколько ключевых направлений. Прежде всего речь шла о развитии наземных роботизированных комплексов, которые сейчас становятся одним из самых востребованных инструментов на фронте. Объемы их закупок уже превышают показатели прошлого года, и эта тенденция только усиливается. По словам главы государства, важно, чтобы производство и поставки не отставали от реальных потребностей подразделений, поэтому военному руководству поручено регулярно оценивать ситуацию на местах.

Публикация Владимира Зеленского на странице в Facebook Фото: Скриншот

Отдельный блок касался защиты от баллистических ракет, и как говорится в заметке чиновника, Украина работает над тем, чтобы обеспечить стабильные поставки необходимых средств противоракетной обороны. Более того, страна ищет дополнительные решения — как среди международных партнеров, так и в собственных разработках. Ожидается, что уже в ближайшее время объемы помощи будут соответствовать ранее достигнутым договоренностям.

Также на Ставке заслушали доклады разведки по ситуации в России. По оценкам украинских служб, экономика страны-агрессора постепенно ослабевает, в частности фиксируется ухудшение ключевых показателей и потери на экспортных рынках.

"Несмотря на попытки российского руководства использовать войну в Иране для исправления финансовой ситуации, реальные результаты для России негативные. В частности, наши дальнобойные санкции на это работают. Будем продолжать наше давление на агрессора", — пишет Зеленский.

В Украине увеличат объем контрактирования НРК — реакция "Флеша"

Реагируя на заявление президента, Сергей Бескреснов обратил внимание, что в Украине уже сформировалось мощное направление разработки наземных роботизированных систем. По его словам, над этим работают десятки команд, которые создают различные модели, и часть из них уже соответствует международным стандартам.

Также он признал, что ранее интерес к этой теме в определенной степени угасал, однако сейчас она снова выходит на первый план. По мнению эксперта, именно такие технологии способны изменить подход к ведению наземной войны, ведь они позволяют частично заменить людей в самых опасных условиях.

"И сейчас я очень рад, что эта тема становится нашим приоритетом. У нас нет столько мобилизационного ресурса, как у врага. Поэтому воевать вместо пехоты будут наши роботы. Нет, это не фантастика, это то, что уже демонстрируют многие бригады", — пишет он в своей публикации на странице в Telegram.

И все же, по его убеждению, даже в случае уничтожения техники ее потери нельзя сравнивать с человеческими.

"Будет ли враг уничтожать НРК? Конечно, будет. Стоит ли одна жизнь нашего солдата даже 100 НРК? Конечно, нет. Это лишь железо", — добавил он.

Напомним, что, как писало издание CNN, украинские военные еще в прошлом году впервые взяли в плен российских оккупантов с помощью наземных роботов и дронов без участия пехоты, и с тех пор такие операции стали привычной практикой. Военные отмечают, что НРК помогают сдерживать врага и сохранять жизни бойцов, поэтому их использование планируют активно расширять.

Ранее основатель школы НРК 3-го армейского корпуса (АК) Виктор Павлов рассказывал Фокусу, что на передовой НРК стали эффективной альтернативой пикапам для выполнения боевых задач, даже несмотря на ограниченный срок службы. По его словам, их стоимость и технические особенности позволяют быстрее доставлять оборудование и выполнять разведку без рисков для личного состава.