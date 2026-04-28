Мобілізація в травні: які категорії жінок потраплять до армії

У березні в Україні було зафіксовано десятки випадків, коли жінки з цілком цивільними професіями, не маючи стосунку до медицини чи армії, несподівано опинилися в розшуку ТЦК.

Причиною цього явища стала помилка в базі "Оберіг", і з 1 травня жодних нових змін у питанні мобілізації жінок не з'явилося. Однак, підкреслює УНІАН, необхідно розуміти, хто з жінок є військовозобов'язаними і може потрапити під мобілізацію в екстреному випадку.

Мобілізація жінок в Україні — що говорить закон

В Україні питання взяття жінок на військовий облік регулюється трьома основними документами:

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. №1487, якою затверджено Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Наказ Міністерства оборони України від 11.10.2021 №313, який визначає перелік спеціальностей і професій, споріднених з військово-обліковими спеціальностями.

Обов'язковому взяттю на військовий облік, відповідно до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", підлягають жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

За власним бажанням стати на облік можуть українки, які мають інші спеціальності, споріднені з військово-обліковими (визначені відповідним переліком Міноборони).

Віднедавна процес став автоматизованим, і навчальні заклади передають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки дані про своїх випускниць. Потім ця інформація вводиться в електронні реєстри.

Це стало можливим після того, як у 2025 році було внесено зміни до Порядку ведення військового обліку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1487 (зокрема Постановою №916 від 30.07.2025).

У такому разі жінку може бути поставлено на військовий облік без особистої присутності, що в багатьох викликає паніку. Але не все так страшно, як здається.

На практиці це виглядає так: після отримання диплома навчальний заклад зобов'язаний протягом 7 днів передати інформацію про випускницю до ТЦК за місцем проживання поштою. Протягом 60 днів після отримання листа (електронною поштою або звичайною) одержувачка зобов'язана прибути в ТЦК, але не для мобілізації, а тільки для визначення ступеня придатності до військової служби.

Постановка на облік жінок-медиків не дорівнює негайному призову. Ідеться лише про фіксацію даних про потенційних фахівців на випадок екстреної потреби.

Якщо у жінки немає військово-облікової спеціальності, стати на облік вона може тільки в добровільному порядку і за власним бажанням.

Мобілізувати жінку, яка стоїть на військовому обліку, не можуть без її згоди навіть під час воєнного стану. Це чітко прописано в пункті 12 ст. 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Мобілізація жінок — що зміниться у травні

З огляду на законодавство, причин для якихось змін у питанні мобілізації жінок немає і не передбачається, хоча ця тема раз у раз спливає в суспільній риториці.

Усе залишається, як і було: жінка може мобілізуватися, але тільки за певних умов і тільки на добровільній основі.

Мови про автоматичний призов жінок із медичною спеціальністю теж немає. Їх можуть залучити до виконання окремих обов'язків лише за наявності реальної необхідності.

Додамо, що жінки мають можливість оскаржити рішення про їхнє взяття на військовий облік, якщо воно ухвалене з порушенням закону або помилкове. Зробити це можна через адміністративний порядок і суд.

